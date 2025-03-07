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日本地震｜預防南海地震海嘯一旦襲港　12蚊店開賣防災用品　網民指呢樣嘢必買！

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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南海地震海嘯恐襲港？香港$12店開賣防災用品，網民指呢樣嘢必買！

【日本地震/香港海嘯】隨著日本預言漫畫《我所看見的未來》的預言7月會發生毀滅性地震的日子漸近，網絡上展開了許多關於防災避難的討論，近日有網民發現$12店開始販賣防災用品，包括簡易廁所袋、壓縮毛巾等。有部分人對此表示「要買定」，有備無患。

香港海嘯香港$12店DAISO賣防災用品 

該網民於Facebook群組「日本預言：我所看見的未來（地震+海嘯+天災+火災+防災消息關注）」上載一張MONO MONO天盛分店貨品的圖片，並表示「香港$12店開始有防災用品賣」，圖片可見，在「旅行用品」區擺放了部分防災用品，包括壓縮毛巾、簡易廁所袋、嘔吐袋、急救毯及哨子。

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香港海嘯｜網民指入手買定 有備無患

帖文引來大批網民熱議，不少人都紛紛表示要入手買定，「簡易TOILET必入」、「要入定」、「網上買齊全」，有部分人則比較關注應急食物，「我反而想入手應急食物，唔知muji幾時會入貨呢」、「想買應急食物多啲，香港比較難買到，唔知以後會唔會有」、「唔知幾時會有應急食物，又或者防災包」。

TOPick記者今日前往北角DAISO及MONO MONO分店，亦有販賣防災用品，但種類不及天盛分店，只有嘔吐袋、簡便充氣墊、防災配件套裝，而MONO MONO更只有防災配件套裝。

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同場加映：香港海嘯10大網民最讚同避難所

日本預言漫畫《我所看見的未來》再次備受關注，漫畫中預言今年7月初日本將發生毀滅級大地震和海嘯，更有可能會波及香港和台灣！香港天文台日前發表網誌，指南海海槽地震機率上升至82%，可能引發10米海嘯，最快6小時後抵港。日前有港人於討論區以「一人一個海嘯殺到香港最安全避難所」為題發文，分析香港最安全的避難場所！

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延伸閱讀：日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到

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