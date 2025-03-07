日本地震｜預防南海地震海嘯一旦襲港　12蚊店開賣防災用品　網民指呢樣嘢必買！

▲ 南海地震海嘯恐襲港？香港$12店開賣防災用品，網民指呢樣嘢必買！

【日本地震/香港海嘯】隨著日本預言漫畫《我所看見的未來》的預言7月會發生毀滅性地震的日子漸近，網絡上展開了許多關於防災避難的討論，近日有網民發現$12店開始販賣防災用品，包括簡易廁所袋、壓縮毛巾等。有部分人對此表示「要買定」，有備無患。

香港海嘯｜香港$12店DAISO賣防災用品

該網民於Facebook群組「日本預言：我所看見的未來（地震+海嘯+天災+火災+防災消息關注）」上載一張MONO MONO天盛分店貨品的圖片，並表示「香港$12店開始有防災用品賣」，圖片可見，在「旅行用品」區擺放了部分防災用品，包括壓縮毛巾、簡易廁所袋、嘔吐袋、急救毯及哨子。

最新影片推介：

香港海嘯｜網民指入手買定 有備無患

帖文引來大批網民熱議，不少人都紛紛表示要入手買定，「簡易TOILET必入」、「要入定」、「網上買齊全」，有部分人則比較關注應急食物，「我反而想入手應急食物，唔知muji幾時會入貨呢」、「想買應急食物多啲，香港比較難買到，唔知以後會唔會有」、「唔知幾時會有應急食物，又或者防災包」。

TOPick記者今日前往北角DAISO及MONO MONO分店，亦有販賣防災用品，但種類不及天盛分店，只有嘔吐袋、簡便充氣墊、防災配件套裝，而MONO MONO更只有防災配件套裝。

▼ 點擊圖片放大 +2

同場加映：香港海嘯10大網民最讚同避難所

日本預言漫畫《我所看見的未來》再次備受關注，漫畫中預言今年7月初日本將發生毀滅級大地震和海嘯，更有可能會波及香港和台灣！香港天文台日前發表網誌，指南海海槽地震機率上升至82%，可能引發10米海嘯，最快6小時後抵港。日前有港人於討論區以「一人一個海嘯殺到香港最安全避難所」為題發文，分析香港最安全的避難場所！

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

延伸閱讀：日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港 網民1人1個最安全避難所 呢個位置最估唔到

相關報道：

日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京 史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】

2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個 2025恐發生超級地震波及香港？

2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震 印度神童7大預言：或會種族滅絕

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】