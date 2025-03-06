百年變局｜消息：丁薛祥著勿染「軟骨病」   面對強權不能退縮、要自強不息

▲ 消息指，丁薛祥分析局勢時提醒，面對百年大變局、面對強權，「不要有軟骨病」，不要指望放軟態度就可以講和，強調遇到任何事，都不能退，要堅決回應。（林曉君攝）

主管港澳事務的國務院副總理今日在政協禮堂接見港澳政協委員。消息指，丁薛祥分析局勢時提醒，面對百年大變局、面對強權，「不要有軟骨病」，不要指望放軟態度就可以講和，強調遇到任何事，都不能退，要堅決回應。

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有與會者透露，丁薛祥以大疆為例，指其雖被美國打壓，但現時仍發展得很好，透露過去有逾2400間中國公司遭美國進行制裁，但沒有一間公司倒閉，中央的態度是堅決回應，「不能退！」鼓勵大家要有底氣，遇到任何事，都要堅決回應。

消息續指，丁薛祥希望工商界積極投資創科。香港發展新質生產力，發展創科，要用好北部都會區、河套區以及前海。

全國政協常委何超瓊表示，丁薛祥指國家高度評價去年港澳在經濟、社會、民生等方面的發展，而民營企業是支撐經濟發展的重要活力，期望委員繼續做好，要對前景有信心，以及用好自己智慧。

政協委員管浩鳴引述丁薛祥指，香港要不斷做好「超級聯繫人」的角色，要用好「一國兩制」正確方向，中央要保持港澳獨特地位，讓兩個特區成為「鑽石」閃閃發光。

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