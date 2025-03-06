煞停衰老！Return Optima NMN升級2倍含量 清走喪屍細胞逆轉顏值

隨着年齡的增長，衰老似乎成為了每個人的宿命，特別是當我們踏入25歲的那一刻，皮膚狀態開始變得不再如昔日般光滑緊緻，骨膠原的流失，疲勞感逐漸加重，讓我們的青春容顏逐漸遠去。很多人都以為只要勤用護膚品或美容儀器，就能延緩衰老，但事實上是治標不治本的做法。要煞停衰老，必須從細胞入手，年輕化內在細胞，才能實現真正的逆齡效果。最近，Return Optima NMN升級2倍含量至40,000mg，每粒含有480mg NMN，而且同時提升NAD+水平，不但可以激活細胞，更能清走老化的「喪屍細胞」，令身體進入真正的「年輕化循環」。

25歲後起始初老 補充NMN提升NAD+年輕化因子

經常聽到「斷崖式衰老」，以為未到熟齡就事不關己？事實上不少人到了25歲，就開始發現皮膚狀態不復年輕，疲勞顯老，皺紋明顯、精神差。衰老是人體必經的機制，原因包括內在的生理老化和外在生活環境的影響，如DNA損傷、細胞老化和蛋白質失去穩定性等都是造成我們身體變老的主要因素。而令人體保持年輕的幕後功臣就是NAD+。

它是存在於身體每一個細胞的輔酶，為細胞賦能，修復受損DNA，提升長壽基因Sirtuins的活性。但隨着年齡增長，NAD+在體內含量斷崖式下降，使細胞能量下降，未能及時清理衰老細胞，這些衰老細胞便猶如喪屍般侵害正常細胞，繼而產生老化因子SASP，加速身體衰老，提升疾病和癌症風險。

由於NAD+的分子較大，難以透過口服方式直接被人體吸收，因此要提升NAD+的水平，關鍵在於補充NMN。NMN是NAD+的前體，其分子細小容易被人體吸收，透過補充NMN可有效提升NAD+水平，達至抗衰老，保持年輕肌膚狀態。大部分人都適合服用NMN，尤其是中老年人、經常熬夜者、上班族、壓力過大者、愛美人士，建議30歲以上開始服用，能預防衰老。

▲ 以每日補充480mg NMN為例，相當於要食用240個西蘭花、250個牛油果或13,000粒枝豆，根本不可能！

補NMN要食250個牛油果？升級版Return Optima NMN 40,000一粒補足一日所需

不過若要從日常生活中補充足夠的NMN，以每日補充480mg NMN為例，相當於要食用240個西蘭花、250個牛油果或13,000粒枝豆，根本不可能！於是市面上衍生大量的NMN補充產品，但款式多如繁星，到底應該如何選擇？梁詠琪大推的Return Optima NMN會是信心之選。近日更推出全新升級配方，NMN總含量提升2倍至40,000，每粒含有480mg NMN，更添加了諾貝爾研究成果——亞精胺，配合8大醫學級活性成分，每日1粒有效提升NAD+水平，全方位激活細胞，清走老化的「喪屍細胞」，修復受損DNA，真正做到逆轉細胞年齡。

▲ 升級版Return Optima NMN 40,000。

升級版Return Optima NMN 40,000更是世界衛生組織（WHO）認可臨床實證NMN品牌，由日本JP研究所的醫學團隊深入研究人體細胞醫學及DNA科學。NMN毋須轉化即直達細胞注入能量。科研實證 2分鐘瞬間吸收 直達細胞。Return醫學級細胞年輕化逆齡配方從「衰老根源」入手，——全方位激活細胞， 達到激活、保護及清理3大功效：

產品更含有珍貴的諾貝爾研究成果- 活性天然亞精胺，是一種能強化細胞自噬功能的成分，能有效清理衰老細胞及「喪屍細胞」，進一步提升細胞的更新效率。另含6大珍貴植物多酚，有助激活細胞自身修復力，令細胞回春！

白藜蘆醇X紫檀芪「修護DNA組合」 ︰白藜蘆醇為哈佛大學醫學院教授建議成份，能增強NMN效能；紫檀芪能產生36倍白藜蘆醇效能，強效抗氧化保護細胞

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保護五臟六腑，抵抗環境因素攻擊 日本專利褐藻糖膠︰抗糖化侵害細胞，有助鞏固細胞機能

9成以上用家實證速效逆齡 提升活力

經臨床實證，服用後能提升5大肌膚狀態，包括水潤度+92%、光澤度+91%、緊緻度+82%、彈性度+80%、抗皺度+79%。而且超過9成用家認為有效提升肌膚彈力緊緻98%、有效增加深層睡眠96%、有效提升頭腦敏銳度93%。同時他們表示服後1星期明顯精神好，服後2星期專注力更集中，頭腦更清晰，服後1個月皮膚更細緻、水潤，有彈性，記憶力更好，身體保持活力，不容易疲倦。

如果你都想開始逆齡之旅，機會來了！由3月7日至27日，到萬寧、3chembio官網或門市購買，即享限時優惠，只需$2,488/盒（原價$2,688），一齊主動出擊，逆轉顏值！

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（特約）