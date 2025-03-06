支聯會拒交資料案｜終院裁定鄒幸彤等三人上訴得直　港府：將研如何完善國安法律制度及執行機制

▲ 鄒幸彤。(資料圖片)

已解散的支聯會拒應警方要求交資料案，時任副主席鄒幸彤及兩名常委就沒有遵從「遞交資料通知書」罪提出終審上訴。終院今日（6日）一致裁定三人上訴得直，撤銷各上訴人的定罪及刑罰。

▲ 鄒幸彤。(資料圖片)

案件是《港區國安法》實施細則首案，前支聯會常委鄧岳君、徐漢光連同鄒幸彤，被控2021年沒有遵從警方國安處按國安法實施細則發出的通知書，交出支聯會資料，原審被裁定「沒有遵從通知規定提供資料」罪名成立，判監四個半月。案件上訴至終審法院，由首席法官張舉能等5名法官審理。

終院：控方須證明發出通知書的對象「必須是外國代理人」 僅合理懷疑並不足夠

終審上訴爭議定罪元素是否必須證明支聯會是外國代理人，以及律政司大篇幅遮蓋調查報告等文件有否構成不公平審訊。終審法院五名法官一致認為，《港區國安法》第43條附件五文字和立法目的都強力支持，控方須證明發出通知書的對象「必須是外國代理人」，僅有合理懷疑並不足夠。

終院裁定，控方大幅遮蓋文件，移走了本來可以確立支聯會為外國代理人的唯一材料，對控方舉證而言適得其反，令上訴人無法得知控方的論據，不可能得到公平審訊。

3人均已完成服刑 鄧岳君：公道自在人心

鄒幸彤、鄧岳君和徐漢光3人均已完成服刑。正因為支聯會涉煽動顛覆國家政權案還柙的鄒幸彤由囚車押送到終審法院，已服刑完畢的鄧岳君自行到庭，徐漢光則無出庭應訊。鄧岳君離開法院時指：

公道自在人心，無論結果如何，大家心中有數。

特區政府發言人指，政府備悉終審法院的判決，並會仔細研究判詞和相關法律原則，亦會積極審視香港特區維護國家安全的執法經驗，然後研究如何進一步完善相關法律制度及執行機制，讓香港特區能更有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為，持續強化香港特區維護國家安全的執法力量。

卓孝業：會回去研究判詞如何處理

保安局副局長卓孝業指，備悉判決，會回去研究判詞如何處理。

周浩鼎：只是「技術性」過關

本身是律師的民建聯立法會議員周浩鼎認為，鄒幸彤等人今次在終審法院是「技術性」過關，不會因為終審法院今天的判決，就把支聯會演繹為奉公守法的良好組織。他說，本案中最關鍵的公眾利益豁免披露 （public interest immunity），由於公眾利益考慮，內容可能另涉及國家安全或國家秘密等，控方需遮蓋大部分內容 （redaction），而當遮蓋大部分內容後，就會招致辯方未能夠得到一個公平的審訊。同時間，因遮蓋內容，控方自己同時也會失去舉證能力。因此，終審法院裁定控方敗訴。

周浩鼎說，對於控方在案件中要選擇遮蓋內容，往往是兩難的局面，既要保障公眾利益，例如保障某些國家重大利益的事宜不披露，但又要滿足舉證責任的能力，這其實不容易處理。

案件編號：FACC 10-11/2024

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