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煽動文字案｜「快必」譚得志終極敗訴　終院：控方毋須證明煽暴意圖　

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 3 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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譚得志。（資料圖片）

人民力量前副主席「快必」譚得志就煽動罪成終極上訴，終院法官今日（6日）一致駁回上訴，裁定控方毋須證明煽暴意圖，區院有權審理煽動罪。

譚得志正因民主派初選案服刑，未有到庭聽取裁決。他被控在街站發表「光時」等口號，原審時發表煽動文字等11罪罪成，判監40個月、已服刑完畢。他獲批上訴至終審法院，爭議控方是否須證明煽暴意圖，以及煽動罪是否須在高院由陪審團審理。

辯方上訴時指，控方需要證明譚得志具煽動暴力意圖，並指煽動罪應在高等法院原訟庭由陪審團審理。

五名本地法官一致駁回上訴，判詞指，當時的煽動罪沒有採納要求控方證明煽暴意圖為罪行必要元素，如果只需證明煽暴意圖，就會令條文中其他煽動意圖，例如引起他人憎恨離叛，變得毫無意義。判詞強調，煽動暴力的意圖只是其中一種形式，任何一種形式的煽動意圖都可構成罪行。

卓孝業：歡迎法庭判決

保安局副局長卓孝業指，相當歡迎法庭判決，終審庭再次清晰指出煽動罪中，控方毋須就被告有否煽動使用暴力或煽動危害公眾秩序作出清晰判決。

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