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巴士大叔｜大叔不等太太先上巴士　反鬧車長開車舌戰乘客

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撰文： 王月明

發布時間： 36 分鐘前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

大叔不等太太先上巴士，反鬧車長開車舌戰乘客：我都係揸巴士嘅！我啱晒！

未能趕上巴士，可以於車站等候下一班次車輛，而非試圖要求全車乘客一齊等待。

近日，有人在Facebook「車cam L」群組轉載影片，指有大叔未等妻子先行上巴士，而後竟指責車長未等後其妻子，一度累巴士中途停駛，引來其他乘客不滿，罵戰一觸即發……

巴士大叔｜大叔硬擠滿載巴士遭門夾反鬧司機　累全車逾百名乘客落車：「大家玩囉」

巴士大叔｜未等太太先上巴士　大叔鬧司機開車

樓主轉載影片並表示「自己唔等埋老婆就上車先，然後就話司機」。據影片可見，事發時九巴263號路線停駛駛於安定邨附近，1名身著黃色外套的大叔站在駕駛位旁向司機指責道，「你咪報囉，我真係唔X驚，報警咪報囖」，相信司機此前已表示要報警處理。

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大叔行為引車上其他乘客不滿，出言勸阻道「收下啲火！老人家要收下啲脾氣，收下啲火，唔好郁啲又鬧人」，並指責其行為本身便有不妥，「你老婆仲走緊嚟，你就走上車，你就唔啱啦」。

巴士大叔｜指責司機罔顧乘客安全

豈料大叔並不認為自己有錯，反問他令司機等人有何問題，並揚言「我都係揸巴士嘅，佢揸得咁X衰」，乘客聞言表示「你等咩啫？你唔好上車，你應該喺個站等個老婆，等佢上埋先上車」，但大叔執意認為自己無錯。

大叔聽見有人勸其不要騷擾司機駕駛，他矢口否認，並反斥司機中途停車罔顧乘客安全；一番爭執過後，司機再度開車，而大叔最後在兆麟苑站落車。

網民直指「個個都要等，程車可能一日都未做到一轉」。（資料圖片）

巴士大叔｜網民斥大叔自私

此事引來網民熱議，紛紛斥責大叔行為自私，「個個都要等，程車可能一日都未做到一轉」、「乘車人X（指責）你都覺得冇問題」、「等唔到呢架咪等下一架囉」、「正自私X」、「淨係招呼你一個呀」、「報警啦！阻住成車人」、「個個都學你咁，天荒地老都未到站」、「野蠻又係無敵」。

巴士大叔｜巴士上層2大叔爭執對罵　揚言挑釁：你夠膽郁我咩？

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