財富增值｜畫家過世後作品會否變得更貴　拍賣專家拋出4個問題解疑團

▲ 畫家過世後作品會否變得更貴？坊間不時會有這種疑問。且聽拍賣專家謤又維的解說。

最近參加公司旗下地產部同事的一個交流活動，除香港外，也認識了好幾位從亞太區不同城市從事地產的公司同事和合夥人，互相了解生意運作、模式及最近的市場狀況。

雖然大家都在同一公司品牌下工作，但確實感受到隔行如隔山。在活動中，他們問起是不是畫家過世後，其畫價才會變貴？其實，坊間也有這種認知和疑問，我藉此機會講講我的觀點。

每個藝術家的藝術生涯各有不同，是不可能概括地作出這種結論。不過，坊間有這種想法也是正常的。當藝術家這個供應沒了，在市場上流通的作品數量就不會再增加，在需求持續的情況下，很自然價錢就會上升。

大家可能聽過一些生前鬱鬱不得志的藝術家，在身故後才被人們發掘出來的故事，譬如最著名的是荷蘭畫家文森特．梵高（梵谷）。就我的經驗而言，這種情況是非常少見的。對大部分職業畫家而言，在過世後作品能夠持續在二級市場（包括拍賣）買賣，而又經得起時間考驗的，是非常少的。

▲ 荷蘭畫家文森特．梵高（梵谷）在身故後才被發掘其獨特人生，令畫價暴漲，但這種情況是非常少見的。（iStock圖片）

我們可以嘗試一個思想實驗：

1.試想每年畢業的藝術系學生有幾多位？

2.當中能夠成為職業藝術家的又有幾多位？

3.之後能經得起一級市場的激烈競爭，而立足於藝術圈或收藏家圈子的，又有幾多位？

4.最後在藝術家過世後，作品能夠在二級市場得到收藏家重視的又有幾多位？

一位藝術家的生涯及其作品，一直經歷著無數次的競爭和篩選，有很多會被淘汰而無法躋身藝術品買賣市場。他們的作品基本上可說是沒有需求、沒有市場價值的，因此過世與否並不影響其價錢。

反觀一些在市場上成功的藝術家，作品價錢在其漫長的生涯發展裏，會受到很多不同因素影響，譬如大眾審美、藝術史家評論、經濟狀況等。藝術家過世與否只能說是其中一個因素，但絕對不會是最重要的。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，題為《畫家過世，作品會變得更貴？》；作者譚又維現任佳士得香港中國書畫部專家兼助理副總裁，在拍賣行業工作超過10年。

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