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走私｜電動車改裝藏燕窩、魚肚運內地　市值520萬

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 2 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

電動私家車改裝，騰出空間藏走私燕窩及魚肚。（曾秋文攝）

海關偵破一宗電動私家車走私案。海關跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組人員，在上月20日根據風險評估和情報分析，於港珠澳大橋口岸截查一輛出境電動私家車，檢查時發現車頭行李箱位置懷疑有改裝痕跡，拆除後發現車內收藏一批高價值燕窩，並在車底高壓電池的罅隙中，發現收藏膠盒和膠袋，在專業技工協助下將高壓電池拆下，檢獲另一批燕窩和魚肚。

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車頭行李箱換細　騰出空間放走私物

涉案車輛相信曾經進行改裝，車頭行李箱被換成體積較細的型號，懷疑騰空車頭空間位置，以擺放更多走私物品。而高壓電池的螺絲並非原廠製造，被換成較長的螺絲，而電池兩則安裝金屬支架，相信組裝高壓電池和車底時利用長身螺絲製造空間，擺放走私物品以逃避偵察。

共24公斤燕窩和43公斤魚肚

海關有組織罪案調查科特別調查第2組調查主任郭俊廷表示，案中檢獲24公斤走私燕窩和43公斤懷疑受管制魚肚，總值520萬元，若成功走私回內地可逃稅約60萬元，人員已拘捕該名53歲報稱司機男子。初步調查後登記車主是一間空殼公司，在香港並沒有實質業務，案件仍在調查中，被捕男子現正獲准保釋候查。

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電動車 走私 海關 港珠澳大橋 罪案

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