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古巨基｜Low筆翻拍《任天堂流淚》變《任K房流淚》　古巨基摷廿二年前MV衫仲啱着

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 57 分鐘前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

古巨基、程人富、海兒Low筆翻拍《任天堂流淚》變《任K房流淚》。

【古巨基 / 程人富 / 海兒 / 翻拍 / MV】早前，古巨基帶隊跟程人富海兒（Hedy）拍攝新節目《I really LOVE to Travel》，首站玩爆日本環球影城，由於3人拍的reels獲網民大讚。

所以基仔決定再下一城，同時亦是回饋大家，以「low筆（低成本）」拍攝，還原22年前《任天堂流淚》MV，不少網民看完都大讚製作認真兼笑爆嘴。

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古巨基｜低成本翻拍《任天堂流淚》　基仔狀態不減當年

《任K房流淚》MV由程人富飾演基仔、Hedy飾演當年MV女主角李彩華，除了2人，基仔亦在MV中穿插，還原當年MV的鏡頭。有網民看完22年前的MV對比，都指基仔完全冇變過，更好奇他食甚麼防腐劑，基仔笑說：「盡量唔瞓覺、食麻辣鍋、燒烤，啤酒一定要啤㗎啦、紅酒啦、威士忌都飲少少，全部加埋就一定可以防腐。」

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古巨基｜22年前MV衫「仲啱着」

基仔笑指今次MV賣點是「low筆」製作，「我哋其實好多budget，但係我哋想用一個low cost嘅方法去呈現。」雖然低成本製作，但當中的細節位誠意十足，程人富在MV中的服裝，是由「服裝部同事」基仔提供，「佢身上嘅幾套衫，真係廿幾年前拍《任天堂流淚》MV裏面我着嘅衫嚟嘅，我摷返佢哋出嚟，收藏咗咁耐，原來都冇穿冇爛。」

「冇穿冇爛」的還有基仔，「我頭先都着過一件，都啱身，肥瘦冇乜變，哈哈。所以呢個珍藏，再復刻番喺呢個MV，程人富成個人似晒呀。」

至於首次任MV女主角兼演戲的Hedy指這次非常好玩，「第一次同兩位實力男演員拍攝，的確學咗好多嘢。我仲以為我哋真係要去個郊野公園嗌，low cost先好笑。呢個MV通宵拍咗十五個鐘，因為用咗十四個鐘笑，哈哈。」

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