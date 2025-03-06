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疏忽照顧｜沙田1歲嬰遭灼傷半身脫皮　43歲外籍女子被捕

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 57 分鐘前

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消息指，該名男童清醒被送往威爾斯親王醫院治理，其後已出院。（資料圖片）

網上有人發文指，外傭照顧1歲嬰兒時，嬰兒嚴重灼傷甩皮，即時報警送嬰兒入院，懷疑外傭疏忽照顧兒童。

馬鞍山1歲男童手部及身體被燙傷。（網上圖片）

周二（4日）晚上，有人在網上「聘請工人姐姐關注組」發文，指周一（3日）早上發現外傭清潔時無清潔乾淨，指外傭講大話，「我哋講咗佢幾句」。之後外傭抱住1歲嬰兒入廚房「睇粥」，過一會就聽到嬰兒大哭，外傭抱住嬰兒在廁所沖水，而嬰兒的手不停甩皮。

事主指他們見立即報警院，救護員剪開嬰兒衣服，發現半身甩皮，嚴重灼傷，又引述醫生指可能要植皮。事主認為外傭嚴重疏忽照顧及涉嫌虐兒，在網上問能否控告外傭。

消息指，該名男童清醒被送往威爾斯親王醫院治理，其後已出院。（資料圖片）

消息指，警方於昨日（5日）接獲一名女子報案，指發現一歲兒子的手部及身體被燙傷，懷疑曾被人不恰當對待。

人員昨日接報到場，同日在馬鞍山以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕一名43歲外籍女子，涉案女子已獲准保釋候查，並須於4月上旬向警方報到。

案件交由沙田警區刑事調查隊第六隊繼續跟進。

消息指，該名男童清醒被送往威爾斯親王醫院治理，其後已出院。

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