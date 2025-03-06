親子打卡︱智能手機vivo V50 5G推出　5千萬蔡司鏡+6大AI功能影靚相

▲ vivo今日宣布推出其迄今最先進的人像旗艦智能手機 vivo V50 5G。

全球知名智能手機品牌vivo今日宣布推出其迄今最先進的人像旗艦智能手機 vivo V50 5G，將卓越功能與時尚單品合二為一，為智能手機寫下新定義。V50 5G不僅擁有蔡司專業人像功能，更搭載AI柔光環，以卓越的清晰度和動人色彩捕捉每個動人時刻。除此之外，V50 5G 還擁有本年度大熱時尚配色和超持久的 6000 mAh 藍海電池，並支援 90W 超快閃充，在各種使用場景中提供無縫的用戶體驗。

蔡司人像 出色非凡

vivo V系列一直致力於讓用戶捕捉生活中珍貴的時刻。憑藉 V50 5G，vivo 在人像攝影方面又邁進了一大步。其先進的蔡司人像大師功能、 AI 柔光環和時尚的時尚色彩，讓每位熱愛生活的人，以輕薄的手機隨時隨地記錄生活美好時刻，印證V50 5G「出色非凡」的雙重含意——引人注目的配色，卓越實用的性能。

時尚新色 安可拉紅

vivo銳意打造V50 5G為時尚人士必備手機，特意從各大時尚及奢華品牌的流行配色中汲取靈感，推出兩款配色：安可拉紅、綢緞黑，尤以安可拉紅為主打顏色。安可拉紅作為時尚品牌所喜愛的顏色，早已應用於美妝產品之中，是次V50 5G將此顏色作為主軸，期望每位手機用家能大膽及盡情展現真我個性之餘，更能從舉手投足之間散發時尚成熟的魅力。

V50 5G 機身設計時尚輕薄，厚度僅 7.39mm，重量僅 189g*（綢緞黑版本），輕盈無感體驗。手機更配備雙子星鏡頭金屬邊框，抗衝擊能力提升3倍，輕巧及耐用兩者兼備。

5000萬像素蔡司全主攝

V50 5G 搭載 vivo 蔡司聯合影像系統和AI柔光環，成為年度人像旗艦。其獨特的5000萬像素蔡司全主攝在所有前、後置鏡頭上均提供專業級性能，使其成為捕捉動人時刻的完美工具。

5000萬像素蔡司OIS主攝像頭配備1/1.55 英寸旗艦傳感器，即使在挑戰性的條件下也能捕捉到非凡的光線。vivo的創新VCS仿生光譜技術通過模仿人眼，使色彩更純淨、更真實，從而進一步提高圖像品質。AI柔光環利用AI算法和143倍超柔補光燈，提供多角度照明，使膚色更自然，更具立體感。

六大實用AI功能

V505G具備與早前發佈的旗艦手機X200系列相同的六大AI功能，包括：

1.AI 無痕消除，可以一鍵消除路人和障礙物，自動修復失去的景象，並在消除後細緻保留邊緣。

2.AI 相片修復功能，可以一鍵清晰細節，適用於舊照片修復、提升照片清晰度以及低光拍攝照片的優化。

3.AI 超級文檔去影功能，適用於文件紀錄，能減少文件畸變並去除文件陰影。

4.AI全屏翻譯功能則應用於網頁、新聞和書本翻譯。

5.AI 圈定即搜功能，只需簡單手勢圈選螢幕上的圖像、影片或文字，即可快速搜尋相關資訊，無論瀏覽圖庫、網頁、社群媒體或購物格價，圈定即搜都能助您輕鬆找到所需內容。

6.AI一鍵去背，一鍵就能自動偵測人物並且移除背景。

蔡司多焦段人像、7種經典蔡司鏡頭風格

V50 5G 「蔡司多焦段人像」功能更支援 23mm 風景人像、35mm 街頭人像及 50mm 經典人像三個焦段，當你隨身攜帶輕薄纖巧的V50 時，彷彿同時擁有三個專業定焦鏡頭，1秒轉換不同效果 ，拍攝時更得心應手。V50 5G 更內置 7 種經典蔡司鏡頭風格，完美復刻傳奇光學效果，7種風格當中首推蔡司 Distagon 風格虛化， 它能以淺景深營造空間感，將人物與背景分離，特別適合在網紅打卡地標等場景中突顯主體，展現獨特視角。此外，蔡司 Sonnar 風格虛化以其奶油般化開的柔和虛化效果，能有效突出人像主體，營造溫暖氛圍，適合拍攝人像特寫；蔡司 Planar 風格虛化作為經典的蔡司鏡頭風格，其虛化效果自然、均衡，適用於多種場景，無論人像、風景都能輕鬆駕馭。想拍攝網紅風格的特色打卡照片，從此再無難度。此外，V50 5G更特設菲林相機模式，能夠模擬即影即有相框效果，再配合不同鏡頭風格，打卡更具儀式感。

IP68 & IP69防水防塵、全面抗摔

V50 5G 通過 IP68 & IP69 高規格防水防塵認證，除了能抵禦 1.5 米水深 30 分鐘浸泡，更新增水中拍攝功能，並設有揚聲器排水機制，讓你使用時更加安心。機身採用全面緩衝抗摔結構，為手機提供了從內到外、卓越且持久的保護，螢幕採用肖特玻璃保護及機身四角位置加高加厚處理，大幅提升抗摔能力。 V50 5G全局峰值亮度達1300 nits, 而局部峰值亮度更高達 4500 nits , 在陽光下依然清晰顯示，而是次V50 5G 更支持120Hz螢幕刷新率及高達3840Hz高頻調光，同時兼顧流暢及護眼功能。

持久續航 | 6000 mAh 藍海電池

為了令用家全情投入拍攝及享受流暢的使用體驗，V50 5G 採用 vivo 專有第二代藍海電池，能量密度比上一代提升8.3%，並透過革新的技術，在輕巧機身上配備6000 mAh超大電量，並支援 90W 超快閃充，只需27分鐘即可由0%充滿至50%電量。此外，vivo採用嶄新物料與自研演算法，確保4年電池性能不低於80%，方便用家全天候使用及拍攝，無懼電量不足問題。

極致旗艦性能 流暢體驗

V50 5G 配備 6.77 吋 2392 x 1080 解析度，採用微四曲螢幕設計，兼具直屏的耐用性與曲屏的優雅，帶來舒適握持手感和高端視覺體驗。 支援 120Hz 高刷新率，帶來極致流暢的視覺體驗。 手機搭載 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4nm) 處理器，提供 12GB + 12GB RAM 內存融合技術及最高 512GB 儲存空間，確保手機長時間運作依然流暢穩定，輕鬆應對各種高強度應用，享受極致流暢的操控體驗。vivo V50 5G 集蔡司專業影像、時尚設計及強勁效能於一身，立即入手 vivo V50 5G，踏上「蔡司人像・出色非凡」的時尚之旅！

V50 5G 規格 :

產品vivo V50 5G

售價HK$4,298

處理器7 Gen 3 RAM 12GB + 12GB RAM 內存融合技術

內存512 GB

電池容量90W有線 + 6000mAh（藍海電池）

操作系統Funtouch 15

防水IP68 & IP69

機身：

重量

189g（黑色）、199g（紅色）

手機尺寸

163.29 x 76.72 x 7.39mm（黑色）

163.29 x 76.72 x 7.57mm（紅色）

顏色

安可拉紅、綢緞黑

3D玻璃雙曲面屏：

螢幕大小

6.77" FHD AMOLED

螢幕刷新率

120 Hz

解像度

2392 x 1080 pixels

護眼螢幕

3840Hz 高頻調光 | SGS低藍光認證

相機：

鏡頭:50MP（主攝） 、50MP（廣角）

攝像功能

1.微光人像

2.蔡司風格人像

3.菲林相機摸式

4.微電影，星空，超級月亮

解鎖方式:屏下光學指紋

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