私人泳池｜食環署要求持牌人聘用救生員前須核對救生章及身份等　將加強打擊聘不合資格救生員當值

▲ 食環署。（資料圖片）

食物環境衞生署今日（6日）表示，為加強防範和打擊私人泳池懷疑聘用不合資格救生員當值的違規情況，計劃於今年泳季起，明確要求持牌人在聘用救生員前須核對其身份證明文件、救生章和救生手冊，以及妥善保存文件副本，同時加強巡查頻次，核對救生員身份；而若泳池沒有足夠救生員當值，將要求立即關閉泳池等，屢犯則考慮取消牌照。

食環署指，全港約有1,400個持牌私人泳池，持牌人有責任在泳池開放時安排足夠數目的合資格救生員當值，為確保持牌人履行責任，署方將明確要求持牌人在聘用救生員前須核對其身份證明文件、救生章和救生手冊，以及妥善保存文件副本，署方亦會制定標準格式，供持牌人記錄當值救生員的身份證明文件和救生章資料。

食環署同會加強巡查，包括在每月突擊巡查中，檢查每位當值救生員的身份證明文件，以核對救生員的身份，也會向中國香港拯溺總會核實救生章的有效性，以確認當值救生員的救生資格。除了一般的巡查外，署方在泳季期間會靈活調配人手，分析投訴個案資料，制定目標名單，並連續於七月和八月特別針對救生員資格加強巡查頻次。如發現泳池沒有足夠的合資格救生員當值，會即跟進，包括要求持牌人立即關閉泳池，直至有足夠的合資格救生員當值方可重開，以及向持牌人發出警告甚或提出檢控。若有泳池屢次違規，食環署會考慮取消其牌照。如有人使用假證件或使用他人的證件，署方會報警處理。

署方稱，現時很多私人泳池的持牌人是物業管理公司或其僱員，食環署已與物業管理業監管局商討，共同在今年泳季前加強宣傳教育工作，包括向物業管理公司發信，要求採取措施防止聘用不合資格的救生員。同時，食環署與物監局會就違規個案建立溝通機制，讓雙方按權限對持牌人和物業管理公司作出跟進。

香港物業管理公司協會支持食環署加強防範私人泳池聘用不合資格救生員，認為上述做法有助進一步提升泳池安全水平，將積極向會員及業界推廣相關規定，並鼓勵各持牌物業管理公司及持牌物業管理人員, 嚴格遵守相關規定，提升泳池管理服務質素，確保泳池環境安全可靠。協會亦樂見食環署與物業管理業監管局（物監局）聯手加強宣傳教育，並建立違規個案的溝通機制，以提升業界對合資格救生員聘用的重視。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】