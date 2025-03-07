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深圳櫻花2025︱賞櫻不一定要去日韓鄰近深圳櫻花綻放　綜合6大櫻花谷賞櫻攻略

親子好去處

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

深圳櫻花綻放，綜合6大櫻花谷賞櫻攻略。

【深圳櫻花/深圳櫻花一日遊/深圳親子遊】大地回春，不少人或已計劃到日韓欣賞櫻花。其實近近哋深圳亦能賞櫻。TOPick小編就搜羅6個深圳櫻花景點，不妨趁花期到這些地方打卡。當中有觀瀾湖櫻花節2000株多品種櫻林、華英路景觀公園櫻花列車玻璃觀景台、小三洲水庫醉櫻亭粉色花海等。推薦亮點包含鹽田區徒步賞櫻路線、坪山區最大免費櫻花谷、龍崗區櫻花與仿古長城同框景致，以及羅湖區仙湖植物園萬株植物園區的多元櫻花品種，各景點皆附交通方式與花期資訊。

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TOPick一分鐘
香港櫻花2025｜全港10大賞櫻好去處　東涌粉紅櫻花海旁+沙田石門逾百棵富士櫻

1.深圳櫻花2025︱觀瀾湖櫻花節

觀瀾湖櫻花節期間會舉辦多種活動，讓遊客們盡情享受春天的美好。主要有7大活動讓遊客參與：

櫻花大道入園後，遊客會被兩側盛開的櫻花吸引，粉色與白色的花瓣交織成一幅美麗的畫卷。
民俗演出櫻花節期間，園區內會有豐富多彩的文化表演，包括非遺英歌舞、醒獅表演、魔術、雜技和國風舞蹈等。
遊樂場園內設有摩天輪、旋轉木馬、海盜船等多種遊樂設施，適合帶小孩的遊客。
卡丁車觀瀾湖運動公社內有專業的卡丁車賽道，讓遊客體驗速度與激情。
冰雪世界園區內還有滑雪館和滑冰館，適合喜歡冰雪運動的遊客。
美食街櫻花節期間，園區內會設有美食街，提供各種美食小吃。
漢服觀櫻巡遊遊客可以穿上漢服，在櫻花樹下漫步，感受古風之美

 

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深圳櫻花2025︱觀瀾湖櫻花節

花期2月中至3月底
地點觀瀾高爾夫大道1號觀瀾湖生態運動公社
開放時間09:00-18:00
票價成人¥65
交通方式搭乘深圳地鐵4號線（龍華線）至「觀瀾湖」站A出口，步行約5分鐘即可到達。

2.深圳櫻花2025︱小三洲水庫（鹽田區）

小三洲水庫位於深圳市鹽田區，是一個非常受歡迎的賞櫻地點。這裡的櫻花主要集中在醉櫻亭旁和小三洲塘櫻花林，沿著水庫路也遍佈著各種櫻花樹，包括中國紅、廣州櫻、寒緋櫻、小喬、富貴櫻等多個品種。

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深圳櫻花2025︱小三洲水庫3大亮點

醉櫻亭這是一個古色古香的涼亭，周圍環繞著盛開的櫻花，景色非常夢幻。
櫻花林小三洲塘櫻花林擁有大量的櫻花樹，形成壯觀的花海景象。
徒步賞櫻前往小三洲水庫需要徒步上山，沿途可以欣賞到美麗的櫻花和自然風光。

櫻花的盛放期為2月至3月，每株櫻花的花期僅有約4至10天2。

深圳櫻花2025︱小三洲水庫

花期2月中至3月底
地點鹽田區三洲田水庫
開放時間全天開放
入場費免費
交通

搭乘深圳地鐵8號線至「鹽田港西站」，轉乘週末及假日限定的「雲海專線A」至醉櫻亭或三洲塘水庫路口下車。

公交車：

可搭乘多條公交線路，如358路、B927路等，到達「永安北山路口站」，然後步行至小三洲水庫

3.深圳櫻花2025︱華英路景觀公園

華英路景觀公園位於深圳市南山區赤灣社區，是一個較為小眾的賞櫻景點。這裡的櫻花樹高低錯落，每年3月為最佳賞櫻期。

以下是一些亮點：

櫻花粉紅列車園內設有櫻花粉紅列車，遊客可以搭乘列車觀賞沿途美景，仿佛置身於日本的櫻花隧道。
玻璃景觀台公園內有玻璃景觀台，遊客可以在此俯瞰赤灣蛇口港的景色，視野開闊。
半山棧道園內設有半山棧道，遊客可以在櫻花樹下漫步，享受春天的美好時光。
四季花廊除了櫻花，公園內還有紫荊花和簕杜鵑等春天花卉，茂密程度有如瀑布

 

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深圳櫻花2025︱華英路景觀公園資訊

花期2月至3月
地點南山區赤灣社區華英路
開放時間全天開放
入場費免費
地鐵搭乘深圳地鐵2號線至「赤灣站」，步行約10分鐘即可到達。

4.深圳櫻花2025︱聚龍山生態公園（坪山區）

聚龍山公園的櫻花谷佔地22,000平方米，種植了約700棵廣州櫻和近200棵中國紅櫻花。每年春季，這裡的櫻花盛開，形成壯觀的花海景象。聚龍山公園是免費入場的櫻花園，吸引了眾多賞櫻愛好者前來拍照打卡。除了櫻花，公園內還有各種其他花卉品種，3至4月更有宮粉紫荊盛開，打造出一片繽紛的花海景觀。

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深圳櫻花2025︱聚龍山生態公園（坪山區）資訊

花期：3月中旬
地點：坪山區坑梓街秀新社區錦繡中路聚龍山生態公園
開放時間：05:00-20:00
入場費：免費
地鐵

搭乘深圳地鐵14號線至「沙田站」，從C出口出站，轉乘的士或網約車前往。

可搭乘多條公交線路，如B675路、B884路、M327路、M440路、M443路等，到達「聚龍山公園南門」站，步行約5分鐘即可到達。或搭乘M325路、M384路、M439路、B850路、B884路、B950路等，到達「聚龍山公園北門」站，步行約10分鐘即可到達。

5.深圳櫻花2025︱仙湖植物園（羅湖區）

仙湖植物園位於深圳市羅湖區，是一個非常受歡迎的賞櫻地點。這裡的櫻花主要集中在桃花園和化石森林一帶，擁有近千棵櫻花樹，包括雲南冬櫻花、寒緋櫻、廣州櫻等品種，湖植物園的櫻花花期通常在2月中至3月底，這段時間內櫻花盛開，園區內會舉辦各種活動和表演，非常適合前往賞花和參加節慶活動。

必去亮點:

桃花園：這裡的櫻花與桃花共舞，形成壯觀的花海景象。
化石森林：櫻花樹環繞著化石森林，讓人仿佛置身於古老的時光中。
大草地：適合野餐和休閒活動，櫻花盛開時更是美不勝收。
弘法寺：座古老的寺廟與櫻花相映成趣，別有一番風味。

 

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深圳櫻花2025︱仙湖植物園資訊

花期2月中至3月底
交通

地鐵：搭乘深圳地鐵2號線至「仙湖路站」，從C3出口出站，步行約8分鐘即可到達。

公交車：可搭乘多條公交線路，如M182路、M183路、M184路等，到達「仙湖植物園站」，步行約5分鐘即可到達

票價

成人票：15元人民幣

兒童和學生票：5元人民幣（適用於6周歲至18周歲的未成年人和全日制大學本科及以下學歷學生，需憑學生證或學校證明）

免票：6周歲以下或身高1.2米以下的兒童，以及60周歲以上的長者（需憑身份證或老年優待證）

開放時間

每日開放時間：06:00-21:30

購票入園時間：08:00-18:00

免費開放時間：06:00-08:00及18:00-21:30

6.深圳櫻花2025︱求水山公園尋龍谷（龍崗區）

求水山公園尋龍谷位於深圳市龍崗區南灣街道南嶺村，是一個非常受歡迎的賞櫻地點。這裡的櫻花節每年都會舉辦，吸引了眾多遊客前來觀賞。求水山公園尋龍谷的櫻花節通常在2月中至3月底舉行，這段時間內櫻花盛開，園區內會舉辦各種活動和表演，非常適合前往賞花和參加節慶活動，以下是一些亮點：

櫻花林雖然櫻花林面積不算大，但品種繁多且茂密，形成壯觀的花海景象。
古色古香的建築園內設有仿古萬里長城等古色古香的建築，與櫻花相映成趣，別有風味。
互動區域公園內設有恐龍化石區、恐龍復活區等互動區域，讓遊客與恐龍有趣的互動體驗。
娛樂設施園內還有攀爬架、滑滑梯、獨木橋、射擊場等各種娛樂設施，適合一家大小玩一日。
夜間燈光展晚上還有浪漫的燈光展，讓櫻花在夜晚更加迷人。

 

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深圳櫻花2025︱求水山公園尋龍谷（龍崗區）資訊

花期2月中至3月底
地點龍崗區南灣街道南嶺村
開放時間09:00-18:00
票價成人¥50；小童¥30
交通

深圳地鐵3號線至「草埔站」，轉乘巴士路線371至「南嶺花園總站」，步行約8-10分鐘即可到達。

公交車：可搭乘多條公交線路，如B741路、E2路、822路等，到達「求水山公園站」或「南嶺花園總站」，步行約8-10分鐘即可到達。

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