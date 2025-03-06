天氣報告｜天文台發出寒冷天氣警告　明日市區最低氣溫約12度

▲ 天文台發出寒冷天氣警告，明日市區最低氣溫約12度。

【天文台 / 天氣預測 / 寒冷警告】香港天文台在今日（3月6日）下午4時20分發出寒冷天氣警告。

天文台預測本港今晚及明早天氣寒冷。市區最低氣溫約在12度左右，新界再低一兩度。天文台呼籲市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。市民亦應避免長時間置身在寒風中，以免著涼而影響健康。

▲ 天文台在下午4時20分發出寒冷天氣警告。（資料圖片）

天氣報告｜本周六大致多雲

天文台預計，東北季候風會在未來一兩日繼續影響廣東，該區天氣寒冷。同時，一道廣闊雲帶會為沿岸地區帶來幾陣雨。

隨著季候風在下周初被偏東氣流取代及覆蓋廣東的雲帶逐漸轉薄，該區氣溫逐步回升，天色較為明朗。而一股溫暖的海洋氣流會在下週中期為沿岸地區帶來潮濕有霧的天氣。預料東北季候風會在下週後期影響華南，該區氣溫下降。

天文台預測，明日（7日）多雲，有幾陣雨，氣溫介乎12至15度，翌日周六（8日）大致多雲，氣溫介乎13至18度，周日（9日）氣溫則介乎16至21度。

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