牙科資助｜青少年每年獲資助200元睇牙　暫114牙醫納名單未達預期　4成共付額高於政府建議

▲ 青少年每年獲資助200元睇牙。

衞生署「青少年護齒共同治理先導計劃」將於3月20日推出，每年為13至17歲青少年提供一次性200元資助。署方指計劃銜接現時的小學學童牙科保健服務，預計每年約有37萬名青少年受惠。

衛生署指，目前已有逾250名牙醫遞交申請，114名牙醫的申請獲接納，共提供151個服務地點。署方上月曾發稿指，已有約200名註冊牙醫申請參加，在超過220個醫護服務地點提供服務。被問到為何目前數字與當時說法有出入，衞生署社區牙科服務高級牙科醫生王詠詩解釋，處理牙醫申請需時，加上部分醫生未交齊證明文件，只能「應承大家盡力追」，但服務點已遍布18區，「我哋都安咗少少心」。

截至今年1月2日，本港共有2,622名註冊牙醫，參加計劃牙醫不足一成。以目前參加計劃的114名牙醫計算，若全數37萬合資格學童都參與，每牙醫需診治逾3,000名病人。被問到會否出現預約不到，或較便宜牙醫滿額、較貴的牙醫無人問津的情況，王詠詩回應指，計劃目標是希望市民可以有多點途徑和選擇，學童或家長未必只按價錢選擇服務，亦會考慮牙醫的學歷或地點 ，牙醫設定的共付額是方便當區的市民使用。

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至於參加計劃的牙醫較少，會否不足以讓37萬青少年受惠，衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢說，預計受惠人數意指每年約有37萬名青少年符合資格參加計劃，計劃為嶄新的服務，「初期需要谷一谷」，又指現為考試季節，學生參與率較低，相信假期會有改善，署方將密切留意相關數據。

參加者將以共付形式，向自選牙醫支付口腔檢查費用，政府固定資助額為200元，參加者則需付餘下金額。共付額建議水平為200元，由參與牙醫自由釐定，藉市場競爭，提高成本效益。衛生署網頁列明參與計劃牙醫名單及共付額，金額由50元至780元不等，當中6成為200元或以下。為提高收費透明度，署方規定牙醫必須同時公開「基本牙科治療項目」的診金，包括X光檢查、補牙及脫牙等。

牙科資助｜先導計劃獲3年撥款

衛生署網頁顯示，151個服務地點中，4個服務點收取780元，有2個服務點收取最低共付額50元；另有59個收取多於200元的共付額。被問到會否設「封頂」機制，許美賢指，相信市民會傾向選擇共付額較低的牙醫，共付額由醫生釐定，但需遵守公開透明原則。

先導計劃獲3年撥款，署方相信即使全數37萬合資格青少年參與，在財政上都能夠應付，並會視乎使用情況研究會否變為恆常計劃。

參加者需瀏覽先導計劃網站、從名單揀選已加入計劃的牙科醫生，自行聯絡診所預約診症日期，並預先登記加入醫健通。到診所接受服務當日，參加者帶同身分證明文件正本參加計劃。

政府去年12月公布口腔健康及牙科護理工作小組總結報告，提出的發展策略包括「做闊做淺」，向所有年齡層的市民推廣以預防為重的基層口腔健康護理。先導計劃透過資助青少年使用牙科檢查服務的部分費用，協助他們與私營界別的註冊牙醫建立夥伴關係，往後維持定期檢查牙齒，成為終身習慣。

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