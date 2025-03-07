MIRROR成員｜Anson Lo新歌MV化身「沙漠王子」　教主挑機Haters懶理人身攻擊力求進步

▲ Anson Lo新歌MV化身「沙漠王子」，挑機Haters懶理人身攻擊力求進步。

【盧瀚霆 / MIRROR / 個人單曲 / Heartbreaker】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）2025年推出首支個人單曲《Heartbreaker》，大膽挑機Haters，強調他們的無理取鬧，完全無阻自己進步的決心，事關每句人身攻擊恍如幫他練成強大心臟，令自己越唱越強！

Anson Lo說：「《Heartbreaker》是今年的第一首派台歌，曲風暗黑得來充滿爆發力，是一首型格十足的跳唱歌，是繼3年前的《Mr. Stranger》後，再次推出一首舞台感強烈的跳唱歌。」

他續說：「今次再度找來T-Rexx填詞，『而瞄準的從來不是你』更是一矢中的，其實我的作品與演出所瞄準的目標，從來都是廣大觀眾、我喜歡的神徒，以及愛我的神徒，偏偏會『擊中』討厭我的人，這種錯摸相當有趣！」

MIRROR成員︱姜濤盧瀚霆呂爵安李駿傑現身中學校園 聯同梁業ROVER與700師生預祝聖誕

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

盧瀚霆新歌｜Rap部分親自填詞：懶理人身攻擊力求進步

一如以往，教主也為Rap部份親自填詞，其中”It’s so heartbreaking watching you all get mad. It’s not groundbreaking, you repeat it like that.”更是我手寫我心。他說：「意思是雖然看到你們的無理取鬧難免心碎，但毫不意外，因為你們每天也在這樣做。今次的Rap詞填得比以往更大膽，開宗明義去探討一些明明不喜歡自己的人，卻又每天花很多時間心力去批評我及攻擊我。

他又指：「當然我明白寫這些議題相對敏感，但十分有趣，也是藝人要終身學習及面對的課題，為了力求進步，我們不能篩選評論，任何評論也要細看，但如何分辨具建設性的留言與人身攻擊，的確值得深思。」

盧瀚霆新歌｜教主MV化身「沙漠王子」

為了人歌合一，Anson Lo在《Heartbreaker》MV中化身寂寞兼身心受創的「沙漠王子」，憑著強大心臟衝破重重難關，在沙塵暴中尋找一線生機，更專程到越南取景拍攝，與當地的製作團隊及舞蹈團隊迸發出「越級」火花！

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

教主說：「今次MV的構思跟歌詞互相呼應，是一個關於自信的故事，講述因為流言蜚語導致遍體鱗傷的『沙漠王子』，如何令自己變得更強大，如何不去理會無理的批評，甚至是無中生有的指控。」

他續說：「明明大家應該花時間去關注自己喜歡的人，為何偏偏花上更多心機與時間去批評不喜歡的人與事呢？正正是因為這個有趣的現象，而衍生出這個MV的概念，到底王子應該如何在沙塵暴中尋找一線生機呢？」

盧瀚霆新歌｜首赴越南拍攝MV新鮮感十足

繼《Hey Hey OK!》MV到沖繩取景後，Anson Lo大讚越南的製作風格新鮮感十足，尤其是CG方面更是先進，打造出強烈得來又Fresh的《Heartbreaker》MV，令人耳目一新！他說：「第一次來越南，最開心是可以一嚐地道的Pho，試了數間餐聽都各有不同風味，而比我想像中更加好吃，也喝了很多口味的奶昔及椰汁冰，大滿足！」

▲ 盧瀚霆Anson Lo新歌MV化身「沙漠王子」。

提及此次赴越南拍攝，他說：「今次到越南拍攝MV恍如來了一場輕旅行一樣，開會、排完舞後，便跟工作人員一起外出感受當地的風土人情，但最大挑戰一定是語言，雖然我們跟越南團隊是用英文溝通，但來回討論細節時便要花上很多時間，例如大家對Strong與Calm的定義不盡相同，所以很難短時間內深入交流，幸好出來的成品很滿意，新鮮感十足！」

盧瀚霆新歌｜預告今年會有不同風格歌曲

雖然2025首支個人單曲《Heartbreaker》走暗黑路線，Anson Lo預告今年的歌曲會有不同風格，既有如《MEGAHIT》及《Hey Hey OK!》等「入屋歌」，也會有像《深閨》及《致我》等的慢歌，正如他的生活態度一樣，要取得平衡。

他說：「最近經常跟大家分享Work-life balance，但不等於我要減產，甚至休息，只是在私人時間中，分配更多時間去維持心靈健康，花更多時間去跟家人及朋友相處，今年的目標亦如是，努力工作之餘，也會繼續重視身邊的人與事。」

MIRROR小組歌丨姜濤盧瀚霆呂爵安李駿傑組妹豬組 推出可愛系情歌《Strawberry Love》

MIRROR成員丨教主Anson Lo《深閨》唱到喊 盧瀚霆：如果鍾意一個人想24小時黐住佢

MIRROR成員丨教主Anson Lo陳慧琳攜手演繹《深閨》 Kelly大讚盧瀚霆感情拿捏準確

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】