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神秘生物︱本港多處沙灘現「綠色麵條」　漁護署揭真身不建議觸碰：有毒！

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【綠色麵條／沙灘／海蛞蝓卵鞘／漁護署／海洋生物】小心唔好食落肚！近日，香港有多處沙灘出現一團團「綠色麵條」，晶瑩剔透外觀似蒟蒻麵。不過漁護署提醒市民，不要觸碰這些「麵條」，否則可能引致中毒。

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日前，有網民在Facebook群組「香港自然生態論壇」上傳了一張攝於欣澳沙灘的照片，拍攝對象是沙灘邊上一團神似蒟蒻麵的「綠色麵條」。網民留言詢問：

沙灘上見到不少，似麵條，又似粗橡筋繩，是否海洋生物的一種？被沖上砂礫灘邊呢？

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貼文引起不少其他網民好奇討論，有人開玩笑表示「似珍多冰！」、「海龍皇開party，煮緊菠菜麵」。但亦有網民認真回應，猜測「綠色麵條」可能是海蛞蝓的卵鞘（卵塊）：

係海兔（sea hare）呀，每年呢個時間香港好多沙灘都會有，佢哋會集體上岸交配產卵，唔係垃圾，唔好錯手執走呀！

還有網民補充，這些卵鞘可能是絲足蠕蟲或海蛞蝓的產物。

漁護署揭真身

漁農自然護理署證實，沙灘上的「綠色麵條」的確是海蛞蝓卵鞘，在春季海蛞蝓繁殖期間尤為常見。

據漁護署網站介紹，海蛞蝓是一種雌雄同體的海洋生物，包括裸鰓海蛞蝓、海兔、側鰓海蛞蝓等種類。在演化過程中，海蛞蝓的硬殼逐漸退化，甚至完全消失。牠們同時擁有雌性和雄性生殖器官，能夠製造精子和卵子。交配時，一對海蛞蝓會互相貼近，交換精子，並將卵子黏附在堅硬的岩石表面，形成如卷曲絲帶狀的卵子束，即大家所形容的「綠色麵條」。

署方提醒市民，若在野外見到這些卵鞘，不建議觸碰，因其中含有毒素：

一些海蛞蝓會從食物中攝取有毒物質，並將毒素傳遞到卵鞘中，作為防禦捕食者的手段，觸碰可能會引致不適。

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