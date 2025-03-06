米奇17號︱《上流寄生族》導演奉俊昊荷里活新作　《米奇17號》入場前5大備忘

▲ 《上流寄生族》導演奉俊昊新作《米奇17號》。

【羅拔柏迪臣/ 奉俊昊 / 米奇17號】由「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演、《上流寄生族》導演奉俊昊執導的《米奇17號》（Mickey 17），於上月28日在導演的家鄉韓國率先開畫。

而且傳來好消息，4天票房已達900萬美元（包括周一的獨立日假期），創下今年迄今為止首周末票房最高的成績，也是華納兄弟自2019年以來的最佳票房成績。

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▲ 奉俊昊（右二）新作《米奇17號》。

《米奇17號》在今日（3月6日）於香港上映，入場前有5大備忘：

米奇17號︱小說改編

電影是自Edward Aston 暢銷小說《Mickey 7》改編是關於神秘人的英雄故事——米奇陷入了不尋常的處境，為完成僱主要求，必須以死謀生，不斷經歷死亡來換取生機。

作為「可被替代的人」，當任務犧牲後，他會再有新的身體，而記憶則會被保留。但去到17號時卻打破原有局面，18號同時出現，引來軒然大波。

▲ 奉俊昊新作《米奇17號》。

米奇17號︱關於詭獸CREEPERS

詭獸一半是昆蟲，因為嚴格來說它們沒有脊椎，一半是哺乳動物，是溫血動物，它們已經進化到可以在尼福爾海姆星惡劣的環境中生存。

爬行動物有成排的牙齒和爪子，它們用來鑽穿冰層甚至岩石。劇本中將其描述為「奇怪的蠕動類生物」，身體呈羊角麵包狀，每個節段都有像蜈蚣一樣的腿，發出奇怪的劈啪聲和咔噠聲。

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米奇17號︱人類打印

導演奉俊昊表示：「一個非常獨特的概念，就像你打印出人類，彷彿人類只是紙張，文件可以被打印出來。」

他續指：「我認為人類打印——即使在表達本身——我們也能感受到這種狀況和職業的悲劇。」

▲ 奉俊昊新作《米奇17號》。

米奇17號︱17和18有不同

同一演員扮演的兩個角色必須非常清晰地分開，但同時，其他人無法分辨他們實際上不同。

導演奉俊昊最初希望18有胖臉頰，所以嘗試了所有這些臉頰填充物，但最終只是一隻非常小的歪牙，稍微傾斜了18號的臉。

▲ 奉俊昊新作《米奇17號》。

米奇17號︱儲藏室是監獄

由於攝影棚的空間狹小，重量有限，所以建造的貨櫃只有真實貨櫃的一半大小，用真空成型的塑膠板和鋼材在現場製造，藝術部門創建了圖形來完善它們並增強其真實性。

貨櫃內設有兩層動物籠子，就是米奇 17、米奇 18 和娜莎就被關在裡面的場景。

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