  • 14°C
香港時間：202536日 (四) 20:38

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國罪案丨中國留英博士生11項強姦罪罪成　愛用交友APP識人落藥或逾50人受害

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【留學生／富二代／性犯罪／交友APP】28歲中國留英博士生鄒鎮豪，涉嫌在2019年到2023年間，於英國倫敦及中國強姦10名女子。他在3月5日被判11宗強姦罪罪成，英國警方形容鄒鎮豪是「危險的性侵犯者」，估計受害者逾50人。英國媒體更揭露鄒的疑似富二代背景，指他月花4萬港元租住當地豪華公寓，而且家中有大量奢侈品。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜適時放負尋找情緒出口　臨床心理學家教做靜觀整頓思緒

根據英國警方訊息，鄒鎮豪於2019年起就讀於倫敦大學學院 (UCL)，而他的犯案方式往往是以網路通訊平台，以及交友軟體作工具，尋找目標，再以學習或飲酒為藉口邀請女受害人到家中作客。而當女受害人進入房間後，他就會給她們一種「加料」飲品，使她們在昏迷狀態下再被他上下其手，並拍攝了自己強暴和性侵她們的過程。

點擊圖片放大
+3
+2

倫敦警察廳表示估計受害者逾50人，希望於2019至2024年期間曾在倫敦居住的中國女性留學生，或曾在中國與鄒有接觸的女士，可與警方聯絡。警長Kevin Southworth形容鄒振豪是個危險的性侵犯者，透過操縱和給女士下藥，用最卑鄙的方式對她們進行性侵犯。鄒除了11宗強姦罪罪成，另涉及17宗包括偷窺、私藏極端色情影像、非法禁錮等罪行。

點擊圖片放大
+7
+6

由警方公佈的拘捕片段，可見剛打開門時見到英國警員的鄒鎮豪一臉茫然，而警員入屋後，可見他所住的地方十分高檔。據了解，警方搜屋期間，除了發現丁二醇、氯胺酮等毒品、隱藏的攝錄機外，亦發現了受害者的珠寶和衣物等物品，以及大量奢侈品，包括大量名牌袋、珠寶、勞力士手錶和名牌衣服，有些甚至標籤都未剪。

點擊圖片放大
+6
+5

有英國媒體揭露，鄒鎮豪自2017年開始在倫敦生活，而且生活十分奢侈，所住的高層豪華公寓月租約4000英鎊（約40126港元）。據了解，來自廣東東莞的鄒是一名富二代，父親於國有企業工作，母親是教師，父母於國內物業不計其數。而為了增加自己吸引力，鄒更多次花巨額進行臉部整容，包括割雙眼皮、下巴填充脂肪、牙齒矯正，甚至植髮。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

移民英國丨移英1個月寄過百封CV無回音　港女為慳錢捱凍唔敢開暖氣 : 係咪要諗返香港?
18:28 2025/01/15
移民英國丨移英1個月寄過百封CV無回音　港女為慳錢捱凍唔敢開暖氣 : 係咪要諗返香港?
移英注意｜英國一年205萬宗暴力犯罪商店盜竊狂飆36%　一個港人集中地治安排尾三
16:41 2025/02/13
移英注意｜英國一年205萬宗暴力犯罪商店盜竊狂飆36%　一個港人集中地治安排尾三
移民英國丨33歲港人教師新手司機移英撞死55歲單車漢　稱駕駛經驗不足被判監2年
12:58 2025/02/27
移民英國丨33歲港人教師新手司機移英撞死55歲單車漢　稱駕駛經驗不足被判監2年

你可能感興趣

移民英國丨移英1個月寄過百封CV無回音　港女為慳錢捱凍唔敢開暖氣 : 係咪要諗返香港?
18:28 2025/01/15
移民英國丨移英1個月寄過百封CV無回音　港女為慳錢捱凍唔敢開暖氣 : 係咪要諗返香港?
移英注意｜英國一年205萬宗暴力犯罪商店盜竊狂飆36%　一個港人集中地治安排尾三
16:41 2025/02/13
移英注意｜英國一年205萬宗暴力犯罪商店盜竊狂飆36%　一個港人集中地治安排尾三
移民英國丨33歲港人教師新手司機移英撞死55歲單車漢　稱駕駛經驗不足被判監2年
12:58 2025/02/27
移民英國丨33歲港人教師新手司機移英撞死55歲單車漢　稱駕駛經驗不足被判監2年
健康問題 英國 倫敦

最高瀏覽

日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟
Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟
防癌飲食｜抗癌名醫20年內患4種癌　自小愛吃3類食物養出致癌體質
防癌飲食｜抗癌名醫20年內患4種癌　自小愛吃3類食物養出致癌體質
驚人變化｜阿Sa亮相米蘭生圖驚現「蝦餃下巴」　曾親自解畫背後原因
驚人變化｜阿Sa亮相米蘭生圖驚現「蝦餃下巴」　曾親自解畫背後原因
急症室最長等候時間（03月06日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月06日 時間16:05）