正能量｜慧妍雅集３月底舉行慈善晚會　善款捐贈8間本地慈善機構

▲ 慧妍雅集

慧妍雅集42年來為不同慈善項目籌集資金，項目惠及不同範疇，如長者、青少年、單親家庭、殘疾人士、弱勢群體及環境保護等。「Infinite Love 愛．無限」慈善晚會為籌募更多善款，將於3 月29 日晚香港麗晶酒店舉行。

大會以「Infinite Love 愛．無限」為本年度的慈善主題，進一步提高社會對身心靈健康的關注及警覺，為社會上有需要人士伸出援手；同時，亦冀望各界善長解囊捐助，共襄善舉﹗

慧妍雅集昨於尖沙咀 The ONE 舉行「慧妍雅集 43 週年慈善晚會 2025」記者招待會，公布晚會詳情。會上，慧妍雅集 2024/2025 年度會長暨慧妍雅集 43 週年慈善晚會 2025 主席朱凱婷感謝慧員會員、各贊助商及善長對本會的大力支持。一眾出席慧妍會員亦公布當晚的演出項目及答謝出席之善長及贊助商，場面熱鬧。

記者招待會出席者包括﹕慧妍雅集 2024/2025 執行委員會會長暨 2025 慧妍雅集慈善晚會主席朱凱婷、慧妍雅集 2024/2025 執行委員會副會長戚黛黛、司庫宋愛儀、會員拓展理事莊思明、2025 慈善晚會統籌委員會成員、林詩慧、唐麗球、文健儀、李慕潔、林麗薇、梁麗翹、陳懿德、鍾子綸、張名雅、李惠欣、王殷廷、詹德貞、陳瑩慧、吳淑明、楊培琳、張夢夏、贊助商代表及 2024/2025 慧妍雅集受惠機構代表等，記者會司儀由戚黛黛及梁麗翹擔任。

慧妍雅集慈善晚會將設現場拍賣、慈善抽獎及精彩的音樂和娛樂表演環節。今年拍賣環節得到Sotheby’s 的支持，成為晚會的慈善拍賣合作伙伴；慈善抽獎亦得到各禮品贊助商捐贈禮品，相信能籌得可觀的善款。

大會司儀由李志剛率領慧妍會員戚黛黛、王嘉慧、梁麗翹、陳懿德擔任，並邀得賈思樂、JW 王灝兒及譚輝智任表演嘉賓，以歌聲匯聚愛心力量，晚宴星光閃閃，節目豐富精彩。

慧妍雅集 2024/2025 年度所籌得的善款，將扣除成本後捐助以下慈善機構，包括：福幼基金會、童夢慈善基金會、香港專業修學校、香港單親協會、精神健康基金會、智樂兒童遊樂協會、善學慈善基金、香港恒生大學。

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