爸媽心聲｜《哪吒2》參照導演自身故事道出爸媽的愛　盤點5句台詞揭背後育兒心聲

▲ 電影《哪吒2》參照導演的自身故事，不少對白道出爸媽的愛！

【哪吒之魔童鬧海/哪吒2/導演餃子/爸媽心聲】中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）創下破百億票房紀錄，成為全球熱話，連帶導演餃子人氣急升，大家對他背景大感好奇，原來他棄醫追動畫夢，曾當「啃老族」3年半，幸得父母的支持與包容，終收獲今天的成就。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

哪吒2導演餃子｜棄醫追電影夢曾過啃老生活3年半

餃子從小對動畫和漫畫充滿熱情，但出於現實考慮，他選擇在大學時期學醫，畢業於四川大學華西醫學院（現名四川大學醫學院）。但他最終並沒有從事醫學工作，而是決定追求夢想。

大學畢業後，他到一家廣告公司工作，並利用業餘時間學習動畫和創作動畫作品，他很快便辭去正職，全心投入動畫創作。在這段時間他只靠媽媽每月約1千元的退休金生活，過住啃老生活達3年半，受盡外間白眼。

最新影片推介：

哪吒2導演餃子｜現實中獲母親無條件支持追夢

幸運的是，餃子有一位對他不離不棄的媽媽，她全力支持兒子追夢，當受到親友的質疑，兒子為何棄從醫之路？媽媽始終維護餃子，說她相信兒子正在做一件了不起的事，餃子亦曾在訪問中提及：「如果沒有母親的無條件支持，我可能早已被現實壓跨，更不可能用5年半的時間打磨了一部動畫」。

同場加映 ：7個父母遺傳基因

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

由於現實中感受到滿滿的愛，故《哪吒2》不少情節是出自其自身故事，當中不少台詞亦道出爸媽對孩子的愛！

哪吒2台詞｜1.「娘從沒在乎過，你面對的是仙是魔。娘只知道，你是娘的兒。」

這是戲中哪吒母親殷夫人在最後對兒子的深情告白，說明了父母的愛從不附加任何條件，孩子無論成功與否，或是什麼狀態，他們永遠都是父母的寶貝。

哪吒2台詞｜2.「你脾氣大，遇事要冷靜。爹娘不在身邊，你要學會照顧自己。」

這是殷夫人在送哪吒出遠門時的叮囑，體現了父母對孩子的牽掛和關心。父母總是希望孩子能夠獨立成長，學會照顧自己，也反映父母在孩子成長過程中要適時放手，讓孩子學會獨立面對生活中的各種情況。

哪吒2台詞︱3.「最後了，娘只想再抱抱你，娘不能陪伴你長大了，今後的路你要自己走。」

在煉丹爐裡，殷夫人不顧一切地想要再抱抱哪吒，表達了父母對孩子的不捨之情。父母心底裡面明白自己無法陪伴孩子度過一生，孩子始終需要獨立，獨自面對未來的路，所以縱使捨不得，但也需要學會放手。

哪吒2台詞︱4.「我只要你好好活著。」

敖光對敖丙的這句話，體現了父親對孩子的最基本期望，父母不應將自身期望加諸在孩子身上，要切記初心，就是孩子的健康和幸福才是最重要的，這句話提醒父母，教育的目的是讓孩子快樂成長，而不是單純追求成就。

哪吒2台詞︱5.「父輩的經驗未必全對，你的路還得自己闖。」

這句話也是敖光對敖丙說的，這代表父母對孩子的尊重和放手。父母不能用自己的經驗去規劃孩子的人生，他們要做的是引導孩子找到自己的方向，支持孩子去闖、甚至去經歷挫敗。

同場加映：父母幫孩子建立信心的5句說話

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

相關內容：

哪吒之魔童鬧海｜勢成中國首位百億票房導演 45歲餃子棄醫從影曾啃老3年

科技奇才｜DeepSeek 85後創辦人梁文鋒起底 傳身家逾萬億超越黃仁勳

數學尖子｜棄當數據分析師投身補習業 27歲導師返母校義教：盼助師弟妹尋人生方向

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】