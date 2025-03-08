  • 20°C
香港時間：202538日 (六) 16:05

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 超市大搜查 五索 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

爸媽心聲｜《哪吒2》參照導演自身故事道出爸媽的愛　盤點5句台詞揭背後育兒心聲

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 5 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 超市大搜查 五索 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

電影《哪吒2》參照導演的自身故事，不少對白道出爸媽的愛！

【哪吒之魔童鬧海/哪吒2/導演餃子/爸媽心聲】中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）創下破百億票房紀錄，成為全球熱話，連帶導演餃子人氣急升，大家對他背景大感好奇，原來他棄醫追動畫夢，曾當「啃老族」3年半，幸得父母的支持與包容，終收獲今天的成就。

點擊圖片放大
+4
+3

哪吒2導演餃子｜棄醫追電影夢曾過啃老生活3年半

餃子從小對動畫和漫畫充滿熱情，但出於現實考慮，他選擇在大學時期學醫，畢業於四川大學華西醫學院（現名四川大學醫學院）。但他最終並沒有從事醫學工作，而是決定追求夢想。

大學畢業後，他到一家廣告公司工作，並利用業餘時間學習動畫和創作動畫作品，他很快便辭去正職，全心投入動畫創作。在這段時間他只靠媽媽每月約1千元的退休金生活，過住啃老生活達3年半，受盡外間白眼。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
香港櫻花2025｜全港10大賞櫻好去處　東涌粉紅櫻花海旁+沙田石門逾百棵富士櫻

哪吒2導演餃子｜現實中獲母親無條件支持追夢

幸運的是，餃子有一位對他不離不棄的媽媽，她全力支持兒子追夢，當受到親友的質疑，兒子為何棄從醫之路？媽媽始終維護餃子，說她相信兒子正在做一件了不起的事，餃子亦曾在訪問中提及：「如果沒有母親的無條件支持，我可能早已被現實壓跨，更不可能用5年半的時間打磨了一部動畫」。

同場加映 ：7個父母遺傳基因

點擊圖片放大
+15
+14

由於現實中感受到滿滿的愛，故《哪吒2》不少情節是出自其自身故事，當中不少台詞亦道出爸媽對孩子的愛！

哪吒2台詞｜1.「娘從沒在乎過，你面對的是仙是魔。娘只知道，你是娘的兒。」

這是戲中哪吒母親殷夫人在最後對兒子的深情告白，說明了父母的愛從不附加任何條件，孩子無論成功與否，或是什麼狀態，他們永遠都是父母的寶貝。

哪吒2台詞｜2.「你脾氣大，遇事要冷靜。爹娘不在身邊，你要學會照顧自己。」

這是殷夫人在送哪吒出遠門時的叮囑，體現了父母對孩子的牽掛和關心。父母總是希望孩子能夠獨立成長，學會照顧自己，也反映父母在孩子成長過程中要適時放手，讓孩子學會獨立面對生活中的各種情況。

    哪吒2台詞︱3.「最後了，娘只想再抱抱你，娘不能陪伴你長大了，今後的路你要自己走。」

    在煉丹爐裡，殷夫人不顧一切地想要再抱抱哪吒，表達了父母對孩子的不捨之情。父母心底裡面明白自己無法陪伴孩子度過一生，孩子始終需要獨立，獨自面對未來的路，所以縱使捨不得，但也需要學會放手。

    哪吒2台詞︱4.「我只要你好好活著。」

    敖光對敖丙的這句話，體現了父親對孩子的最基本期望，父母不應將自身期望加諸在孩子身上，要切記初心，就是孩子的健康和幸福才是最重要的，這句話提醒父母，教育的目的是讓孩子快樂成長，而不是單純追求成就。

    哪吒2台詞︱5.「父輩的經驗未必全對，你的路還得自己闖。」

    這句話也是敖光對敖丙說的，這代表父母對孩子的尊重和放手。父母不能用自己的經驗去規劃孩子的人生，他們要做的是引導孩子找到自己的方向，支持孩子去闖、甚至去經歷挫敗。

    同場加映：父母幫孩子建立信心的5句說話

    點擊圖片放大
    +15
    +14

    相關內容：

    哪吒之魔童鬧海｜勢成中國首位百億票房導演　45歲餃子棄醫從影曾啃老3年

    科技奇才｜DeepSeek 85後創辦人梁文鋒起底 傳身家逾萬億超越黃仁勳

    數學尖子｜棄當數據分析師投身補習業　27歲導師返母校義教：盼助師弟妹尋人生方向

    🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

    💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

    下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

    【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

    【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

    相關文章

    哪吒之魔童鬧海｜深圳現《哪吒2》塗鴉牆　鄰近地鐡站成打卡熱點【附交通】
    17:15 2025/02/24
    哪吒之魔童鬧海｜深圳現《哪吒2》塗鴉牆　鄰近地鐡站成打卡熱點【附交通】
    哪吒之魔童鬧海｜勢成中國首位百億票房導演　45歲餃子棄醫從影曾啃老3年
    15:40 2025/02/13
    哪吒之魔童鬧海｜勢成中國首位百億票房導演　45歲餃子棄醫從影曾啃老3年
    育兒心得︱陳敏兒開Talk分享5個英文字　助孩子建身心靈健康
    14:46 2025/02/17
    育兒心得︱陳敏兒開Talk分享5個英文字　助孩子建身心靈健康

    你可能感興趣

    哪吒之魔童鬧海｜深圳現《哪吒2》塗鴉牆　鄰近地鐡站成打卡熱點【附交通】
    17:15 2025/02/24
    哪吒之魔童鬧海｜深圳現《哪吒2》塗鴉牆　鄰近地鐡站成打卡熱點【附交通】
    哪吒之魔童鬧海｜勢成中國首位百億票房導演　45歲餃子棄醫從影曾啃老3年
    15:40 2025/02/13
    哪吒之魔童鬧海｜勢成中國首位百億票房導演　45歲餃子棄醫從影曾啃老3年
    育兒心得︱陳敏兒開Talk分享5個英文字　助孩子建身心靈健康
    14:46 2025/02/17
    育兒心得︱陳敏兒開Talk分享5個英文字　助孩子建身心靈健康
    爸媽心聲 電影 家庭教育 育兒心得 中國

    最高瀏覽

    學霸港姐︱53歲凍齡港姐返加拿大探親曝光獨立屋　擁超強學歷豪門夢碎後雪卵多年
    學霸港姐︱53歲凍齡港姐返加拿大探親曝光獨立屋　擁超強學歷豪門夢碎後雪卵多年
    日本地震｜預防南海地震海嘯一旦襲港　12蚊店開賣防災用品　網民指呢樣嘢必買！
    日本地震｜預防南海地震海嘯一旦襲港　12蚊店開賣防災用品　網民指呢樣嘢必買！
    內地交流｜聖保羅書院學生杭州交流期間離世惹揣測　蔡若蓮：調查告一段落不會披露詳情
    內地交流｜聖保羅書院學生杭州交流期間離世惹揣測　蔡若蓮：調查告一段落不會披露詳情
    夫婦備孕｜江若琳自爆懷孕歷盡艱辛　歷時5年失望60次1招秘訣成功誕兒【附男女備孕貼士】
    夫婦備孕｜江若琳自爆懷孕歷盡艱辛　歷時5年失望60次1招秘訣成功誕兒【附男女備孕貼士】
    大腸癌｜女子為減肥常吃1食物半年後長10粒瘜肉　大腸癌風險激增95%
    大腸癌｜女子為減肥常吃1食物半年後長10粒瘜肉　大腸癌風險激增95%