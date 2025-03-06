夫妻關係｜梁小冰跟陳嘉輝慶祝結婚25周年　靠1招走出婚變危機：幸福是跟你一起變老

▲ 星級夫婦梁小冰跟陳嘉輝慶祝結婚25周年。

【夫妻關係/梁小冰/陳嘉輝】現年55歲、1990年港姐季軍梁小冰早年已淡出幕前，她不時於社交網分享生活點滴。今年是梁小冰和陳嘉輝結婚25周年，日前梁小冰在社交網分享了慶祝銀婚之喜的片段。

最新影片：

梁小冰陳嘉輝｜慶祝銀婚重拾童真

從片段所見，梁小冰與老公陳嘉輝前往嘉年華遊玩。雖然兩人年過半百，夫婦倆重拾童真玩得頗開心，之後還享用燭光晚餐慶祝。拍照時二人更擺出心心手勢，老夫老妻依然保持儀式感。

另外，梁小冰撰文抒發感受：「#又見愛人 #每個節日都值得被紀念，結婚25周年紀念日～開心就是跟你環遊全世界，嘻嘻哈哈呵呵笑，幸福就是跟你一起慢慢變老了。」

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

梁小冰陳嘉輝｜每天一讚冧妻

網民紛紛留言大讚梁小冰凍齡有術，少女味濃，沒有多顯老態。網民還憶起這位「TVB古裝皇后」於2000年演出的劇集《梁山伯與祝英台》，當年小冰憑此劇紅爆港台。惟同年她下嫁演員陳嘉輝，結束8年愛情長跑，7年後誕下兒子陳洋溢。

說到婚姻保鮮法，原來陳嘉輝很懂得冧妻，梁小冰曾說：

我老公很會玩，每日起床都會說『你好靚』，結婚20多年都一樣，說話超甜，就算我捲到頭髮像包租婆，他也會說：『為何可以那麼靚』。

梁小冰陳嘉輝｜女方驚爆出軌疑雲

然而，於2012年梁小冰被爆出出軌疑雲，她被拍到與前有線主播王志海翹手。其後小冰解釋對方只是戲劇同學，一班學員感情要好，她更稱陳嘉輝很支持自己。

陳嘉輝在訪談中剖白夫婦性格很合拍，從未爭吵過，並會爭取享受二人世界。當兒子去宿營時，他們就一起去沙灘散步或吃自助餐。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

梁小冰陳嘉輝｜悉心教導兒子功課

事實上，陳嘉輝不僅是一名寵妻男，更是一名暖爸。早年儘管每日開工拍劇，他都會細心打理家庭大小事務，還親自輔導兒子功課，因此不用請補習老師。

陳嘉輝曾在接受TOPick訪問時分享他的育兒方式，他在不用拍劇時會全力照顧兒子陳洋溢，因為他相信父子相處時間愈多，能教導兒子的東西愈多。

嘉輝認為，中文科所教的詩詞歌賦，對將來十分有用，值得背誦。為提升兒子陳洋溢的學習興趣，嘉輝會和兒子一起上網搜尋相關圖片和短片，甚至去博物館參觀以幫助理解課文內容。之後兩父子邊玩邊背誦，背完再一起討論其中的意思，加深對課文的印象。

另外，遇到兒子犯錯，嘉輝會加以鼓勵，常對兒子說無需怕失敗，不要責怪自己：

我沒有脾氣，教小朋友一定要有耐性，吵架是解決不了問題的，作為父母一定要多加鼓勵。

相關報道：

明星夫婦｜王祖藍賀45歲生日戴老花眼鏡獻唱 靠10優點成功俘虜愛妻李亞男

星級夫婦｜劉青雲澄清無阻止郭藹明復出 「市民劉先生」親揭愛逛街市原因

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】