全國兩會｜外交部副部長出席港區人大分團會　李慧琼提「資金通」供兩地人才購房建議

▲ 港區全國人大代表團見記者。

港區人大代表今日繼續舉行分團會議，審議政府工作報告和財政預算，全國人大常委李慧琼在會上提出「購房資金通」的建議，以閉環式管理下供兩地人才購房，形容中央部委代表用心聽取意見。

港區人大代表在會後晤傳媒，李慧琼指，中央部委非常重視港區人大代表意見，中聯辦主任鄭雁雄兩日分團會議都有到場，中央政府部門派重量級官員聽意見，包括外交部副部長，證監會、發改委、財政部代表等。她將自己部份建議向相關部門提出，希望中央部委積極考慮。

李慧琼在會上提出，配合三中全會對香港定位，國際高端人才聚集地，希望國家可以考慮在金融互聯互通基礎上，在保障國家金融安全前提下，建立雙往購房資金池，有限額度，以閉環式下供兩地人才購房，形容相關代表用心聽取意見。

另一港區人大代表陳仲尼在會上建議，容許已在港上市的H股企業，到內地A股以簡易機制上市；降低「港股通」個人投資者的股息紅利稅，在預扣所得稅的安排與香港投資者看齊，把持股超過一個月的股息稅減至百分之十，以進一步促進港股市場流動性。

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