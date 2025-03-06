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紓緩經痛｜經痛來襲唔想食藥？　專家力薦1種天然食材　效果媲美止痛藥

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【月經／經期／經痛／荷爾蒙】不少女士們每月總有2、3日叫苦連天，輕則狀態不佳，重則動彈不得。經痛是不少都市女士們的困擾，有醫生推薦一種天然「止痛藥」，止痛功效可媲美止痛藥，且零副作用對身體零負擔，實在是女士恩物。

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Sick問識答｜適時放負尋找情緒出口　臨床心理學家教做靜觀整頓思緒

紓緩經痛｜1動作即時止痛

美國醫生Dr. Eric Berg在其YouTube頻道發布短片，指出女士們每月的經痛源於子宮痙攣，導致抽筋形成經痛。他指，經痛原理如同婦女懷孕，同樣會感受到非一般的下腹疼痛。故此，他建議如場地和身體情況許可下，可以做一個俯臥式的動作撐起上半身，這個動作能夠幫助放鬆子宮肌肉，拉鬆正在抽緊的下腹部，達到即時緩解經痛的作用：

俯臥式動作紓緩經痛。（短片截圖）

紓緩經痛｜經痛元兇源於前列腺素過盛

Dr. Eric Berg補充，有時女士們經痛太嚴重，未必能夠做到這動作，但可以先行試試能否在不食藥的情況下緩解痛楚。他解釋，經痛成因源於體內分泌前列腺素，在身體不同部位造成炎症。而不少人身體疼痛難耐時，都會選擇服用消炎藥或止痛藥，如布洛芬等，這些止痛藥正是用來阻止前列腺素分泌。但他再三提醒，經常服用止痛藥會為身體帶來副作用，除了會有藥物殘留於體內，更加會「削胃」，增加胃、肝負擔。

始終止痛藥要排除體外需時，過程亦可能會增加內臟負擔，故此Dr. Eric Berg推介肉桂，其止痛效果可媲美止痛藥，且食用後無副作用。他引述一項2015年刊登於《伊朗紅新月會醫學雜誌》，關於肉桂止經痛的研究，指出用肉桂作為止痛藥的替代療法，其止痛效果初期與藥物相近。據了解，肉桂能夠調節血糖、紓緩經痛和消炎，降低體內的前列腺素，從而減少痛感。

紓緩經痛｜體內激素失衡 3大自然療法調理

Dr. Eric Berg指出，前列腺素上升源於體內兩大激素失衡：黃體素過低和雌激素過高，而肉桂正好有調整兩種主要激素的功效，持續食用可以幫助調理荷爾蒙。

Dr. Eric Berg提供3個天然止痛方法如下：

  • 1. 肉桂膠囊，每天吃3次，每次1克
  • 2. 維他命D3配合鈣、鎂補充品食用，有助有效吸收
  • 3. Omega-3脂肪酸（如魚肝油）

經痛成因｜2大穴位按摩調和經痛

台灣中醫師胡馨方早前在其Facebook專頁中分享2大穴位按摩，月經來臨前做有助調和經痛：

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經痛成因｜5招快速紓緩痛經

註冊中醫師周家敏接受訪問時表示，臨床上可將經痛分為「寒性」及「氣滯血瘀型」2種，與生活習慣及環境等因素有關。若想快速紓緩經痛不適，可參考以下5個做法，都能做到緩減及止痛作用。

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經痛成因｜6種食物趕走經痛

台灣婦產科醫生張瑜芹曾在其Facebook專頁指出，不少女生每月都要經歷「折磨」，除了吃止痛藥外，亦可以補充營養素來止痛。她建議可多吃24種食物來補充營養素，首選「6種趕走經痛好食物」：

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