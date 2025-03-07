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大S徐熙媛遺產｜大S豪宅疑仍未供完　傳具俊曄承擔「每月百萬台幣」房貸

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撰文： 文體藝online

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 53 分鐘前

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大S上億遺產已分配完畢，傳具俊曄擔豪宅房貸「每月百萬」。

【大S / 徐熙媛 / 具俊曄 / 遺產 / 豪宅】大S徐熙媛春節赴日旅遊期間，因流感併發肺炎猝逝，終年48歲。消息一出引起各界嘩然，但悲痛之餘，大S生前留下的6.5億台幣（約1.41億港元）遺產之分配問題備受關注。

據指，日前大S遺產已完成分配，依據法律，由丈夫具俊曄及一雙兒女平分；而大S生前與具俊曄居住的、價值4.6億台幣（約1.09億港元）豪宅，現仍未還清貸款，每月仍需繳交100多萬台幣（約逾23.66萬港元），傳將由具俊曄承擔。

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大S徐熙媛遺產｜遺產分配完畢　由丈夫及子女平分

大S遺產日前已依照法律完成分配，由大S丈夫具俊曄、大S與前夫汪小菲所生的一對子女平分，具俊曄繼承其中三分之一；由於大S子女尚未成年，三分之二的遺產由汪小菲代為管理。

而大S生前擁有「國家藝術館」、「台北信義」兩間豪宅，估值超6億台幣。據指，其中「台北信義」豪宅仍未還清房貸，若要留下該處房產，除了要繳納遺產稅，每月還需繳交逾100萬元房貸，若無人遠遠繳納，房屋恐將被銀行查封法拍。

據台媒報導，日前具俊曄與汪小菲在商定大S遺產分配時，已透過律師處理完畢，由於具俊曄是大S遺產3位遺產繼承者唯一的成年人，故豪宅房貸由他全權負責。

有媒體向具俊曄經理人求證此事，不過對方尚未作出回應，沒有直接承認或否認。但另一方面，該消息傳出後，具俊曄的友人駁斥指有關傳聞並非事實，但也沒拿出確實證據。

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