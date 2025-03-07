Healthy Life｜中醫拆解茶葉種類及功效　1類茶任何體質都飲得

▲ 不是所有人都適合喝茶，中醫師為大家拆解不同茶葉種類及功效。

【茶飲/茶葉/綠茶/紅茶/體質】香港人普遍愛喝茶放鬆心情或提神，但原來並非所有人都適合？本港註冊中醫師張家穎為大家拆解不同茶葉的種類及功效，並推薦一類任何體質人士都可以飲用的茶。

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常見的茶葉種類

張醫師表示，茶的種類可以按照其發酵程度來區分，例如綠茶就屬於不發酵茶，白茶、黃茶為微發酵茶； 烏龍茶、鐵觀音等屬於青茶，為半發酵茶；紅茶則為全發酵茶，例子包括伯爵茶、錫蘭紅茶等；而黑茶就屬於後發酵茶，例子有不少港人都熟悉的普洱。

不同體質人士適合喝甚麼茶？

茶葉的類型及性質各有不同，因此不同體質人士亦有各自適合飲用的茶。張醫師指出，如果是體質偏熱的人士，平日容易有口臭、便秘，又或是進食太多煎炸及辛辣的食物、肉類等，比較適合喝綠茶，能有效清熱降火；另一方面，如果是體質偏寒的人士，平日怕凍、手腳冰冷，又或者一吃冷的食物便容易出現腸胃不適、肚痛的問題，則較為適合喝紅茶及普洱茶，幫忙脾胃運化、消食導滯，改善消化不良。

1類茶任何體質都飲得

那麼，市面上又是否有適合任何人飲用的茶？對此，張醫師就表示熟普洱的性質偏溫，相對比較平和一些，適合大部分人飲用。但她特別提醒，所有茶葉總括而言都是味苦甘、性微寒，有清熱、利尿、解暑及消積化滯的作用，如果脾胃虛寒的人士飲用過多，就會出現「削胃」的情況，容易引起胃痛、失眠及心悸等問題。

所以除了茶葉之外，她亦建議市民可選擇穀物茶，例如麥茶，並指出穀物茶有健脾、和胃的作用，與茶葉相比，更加適合任何體質的人士飲用。

茶葉以外的選擇

如果體質上不適合茶葉，又或是不適合攝取太多咖啡因的話，其實也可以選擇飲用花茶。張醫師舉例，最常見的花茶有玫瑰花茶及菊花茶，前者有疏肝、解鬱、行氣的作用，特別適合來經前乳房乳痛、脾氣變得暴躁的女性飲用，亦有舒緩經痛的效果；而後者則有清肝明目的作用，可以搭配養肝明目的杞子一同沖水，特別適合用眼過度的都市人。

如何分辨茶葉是否加入人工香精？

市面上販售的茶葉種類繁多，部分產品可能加入了人工香精魚目混珠，市民又該如何分辨？張醫師就表示，加入人工香精的茶葉在顏色上可能會特別鮮艷，不太自然，其氣味通常亦會較為刺鼻。另外，優質及自然的茶葉沖泡後一般會有有回甘的味道，加入人工香精的茶葉則較難模仿這種口感。

除了色、香、味上的分別，她亦指出部分人士可能會對人工香精所含的物質出現過敏反應，繼而引起皮膚敏感、喉嚨痛或氣管不適等問題。張醫師最後亦提醒市民，人工香精始終是化學物，有機會含有潛在未知的毒性；如果長期攝入人工香精，有可能會對身體健康造成影響。

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