  • 13°C
香港時間：202537日 (五) 13:16

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Healthy Life｜中醫拆解茶葉種類及功效　1類茶任何體質都飲得

保健美顏

撰文： 陳慧靈

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

不是所有人都適合喝茶，中醫師為大家拆解不同茶葉種類及功效。

【茶飲/茶葉/綠茶/紅茶/體質】香港人普遍愛喝茶放鬆心情或提神，但原來並非所有人都適合？本港註冊中醫師張家穎為大家拆解不同茶葉的種類及功效，並推薦一類任何體質人士都可以飲用的茶。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜適時放負尋找情緒出口　臨床心理學家教做靜觀整頓思緒

常見的茶葉種類

張醫師表示，茶的種類可以按照其發酵程度來區分，例如綠茶就屬於不發酵茶，白茶、黃茶為微發酵茶； 烏龍茶、鐵觀音等屬於青茶，為半發酵茶；紅茶則為全發酵茶，例子包括伯爵茶、錫蘭紅茶等；而黑茶就屬於後發酵茶，例子有不少港人都熟悉的普洱。

不同體質人士適合喝甚麼茶？

茶葉的類型及性質各有不同，因此不同體質人士亦有各自適合飲用的茶。張醫師指出，如果是體質偏熱的人士，平日容易有口臭、便秘，又或是進食太多煎炸及辛辣的食物、肉類等，比較適合喝綠茶，能有效清熱降火；另一方面，如果是體質偏寒的人士，平日怕凍、手腳冰冷，又或者一吃冷的食物便容易出現腸胃不適、肚痛的問題，則較為適合喝紅茶及普洱茶，幫忙脾胃運化、消食導滯，改善消化不良。

1類茶任何體質都飲得

那麼，市面上又是否有適合任何人飲用的茶？對此，張醫師就表示熟普洱的性質偏溫，相對比較平和一些，適合大部分人飲用。但她特別提醒，所有茶葉總括而言都是味苦甘、性微寒，有清熱、利尿、解暑及消積化滯的作用，如果脾胃虛寒的人士飲用過多，就會出現「削胃」的情況，容易引起胃痛、失眠及心悸等問題。

所以除了茶葉之外，她亦建議市民可選擇穀物茶，例如麥茶，並指出穀物茶有健脾、和胃的作用，與茶葉相比，更加適合任何體質的人士飲用。

茶葉以外的選擇

如果體質上不適合茶葉，又或是不適合攝取太多咖啡因的話，其實也可以選擇飲用花茶。張醫師舉例，最常見的花茶有玫瑰花茶及菊花茶，前者有疏肝、解鬱、行氣的作用，特別適合來經前乳房乳痛、脾氣變得暴躁的女性飲用，亦有舒緩經痛的效果；而後者則有清肝明目的作用，可以搭配養肝明目的杞子一同沖水，特別適合用眼過度的都市人。

如何分辨茶葉是否加入人工香精？

市面上販售的茶葉種類繁多，部分產品可能加入了人工香精魚目混珠，市民又該如何分辨？張醫師就表示，加入人工香精的茶葉在顏色上可能會特別鮮艷，不太自然，其氣味通常亦會較為刺鼻。另外，優質及自然的茶葉沖泡後一般會有有回甘的味道，加入人工香精的茶葉則較難模仿這種口感。

除了色、香、味上的分別，她亦指出部分人士可能會對人工香精所含的物質出現過敏反應，繼而引起皮膚敏感、喉嚨痛或氣管不適等問題。張醫師最後亦提醒市民，人工香精始終是化學物，有機會含有潛在未知的毒性；如果長期攝入人工香精，有可能會對身體健康造成影響。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 茶品 普洱 菊花 杞子 養肝明目 養生 中醫師 中醫 網絡熱話

最高瀏覽

驚人變化｜阿Sa亮相米蘭生圖驚現「蝦餃下巴」　曾親自解畫背後原因
驚人變化｜阿Sa亮相米蘭生圖驚現「蝦餃下巴」　曾親自解畫背後原因
猝死危機丨重症科醫生點評超過8成35歲以下猝死人士　生前都有1個致命習慣
猝死危機丨重症科醫生點評超過8成35歲以下猝死人士　生前都有1個致命習慣
香港先生︱前TVB小生母親患乳癌　 完成四針化療抱孫女：是重生的開始
香港先生︱前TVB小生母親患乳癌　 完成四針化療抱孫女：是重生的開始
紓緩經痛｜經痛來襲唔想食藥？　專家力薦1種天然食材　效果媲美止痛藥
紓緩經痛｜經痛來襲唔想食藥？　專家力薦1種天然食材　效果媲美止痛藥
急症室最長等候時間（03月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月07日 時間12:05）