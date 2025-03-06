私院收費透明度︱有保險收多$6,000、無保險7折優惠　保險業界：或推高整體保費

▲ （梁偉榮攝）

消委會今（6日）公佈有關私營醫療收費的研究報告【詳情即看：下一頁】，其中提及私營醫療機構的收費機制含糊，如價目表中一般不會列出醫生費，亦絕少向消費者披露醫生的定價標準。有受訪者指，醫療機構職員曾告知若不用保險支付，治療費可有7折優惠；亦個案引述護士指，若打算用醫療保險索償，同一個手術需多付6,000元。

保險業聯會行政總監劉佩玲指，不評論上述個案，但相信曾光顧私營醫療機構的人，都可能有類似經歷；提到保險公司的角色是負責管理保險風險池，即收取保費作適切賠償，若過度診症或醫療費用過高等，風險池恐怕不夠用，只能透過提高整體保費以維持，「加到一個地步，大家可能負擔唔起。」

她指，業界尊重醫療機構的收費，但收費的透明度確需要提高，形容消委會的報告很持平，期望盡快落實會方提出的5大建議，包括通過搜尋工具便利消費者獲取價目資料及要求提供清晰和書面的服務費用預算等，讓消費者能「貨比三家」、聰明消費，私營醫療業界也能公平公開競爭。

消委會也引述保險公司代表指，有受保消費者在使用醫療服務時，為料充分利用保額或滿足自付額，而要求更多附加或不必要的服務，部分更可能是由於醫療服務提供者遊說才作出此要求的；更有部分醫療服務提供者在知悉消費者有購買醫療保險時，會收取享有保額的病人更高費用、按病人的私營醫療保單等級收費，這些做法均可能令醫療界別的誠信受到質疑，並可能推高整體保費。

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