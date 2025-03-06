STEAM｜理大為中小學開發STEAM課程關心社會　小學生製「飯焦碗」推動環保

▲ 香港青年協會李兆基小學學生（左起）楊愷瑩、張晉僑、張均浩展示他們研發的「未來食品」。（蔡健行攝）

政府推動中小學的STEAM教育，理工大學獲邵氏基金會捐贈1600萬元推行「邵氏STEAMS善創計劃」。計劃將會在理大學者支援下，為中小學教師和學生開發課程，透過將STEAM知識與社會需要結合，應對社會議題，首階段將以低空經濟為主題。

計劃為期5年，理大預計計劃會有12間「核心學校」和30間「網絡學校」合作，超過900名教師和2600名學生受惠。計劃今日（6日）舉行啟動儀式，暫任副校長（校園發展及設施管理）、社會創新設計院總監凌嘉勤表示，計劃期望能協助教師開發STEAM教學資源，同時亦期望促進有關教學資源共享，理大的學者和社會創業團隊會在計劃中，將前沿研究轉化成中小學生都能理解的知識。他透露，首批學校將參與低空經濟為主題的活動、工作坊等。

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邵氏基金會主席陳偉文表示，計劃在STEAM加上「Society」（社會），期望能培養學生透過創新科技關心社會、服務社群的情操。

啟動禮上共有5間學校簽署，其中香港青年協會李兆基小學已展開計劃。該校學生在啟動禮上，展示由學生製成的「未來食品」，例如「飯焦碗」、「芋絲碗」等，期間探索各種食材的特性、不同烹調方法與食材質感的關係、認識不同的煮食器具。參與製作的小五學生伍均浩表示，由食物製作成餐具，可減省即棄餐具使用，有助推動環保。

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