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啟德體育園Book場｜可約未來十日使用跑步徑及乒乓球室　暫限會員預約

港聞

發布時間： 2 小時前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

啟德體育園青年運動場已開放預約，「啟德體育園之友」已可預訂跑步徑及乒乓球等設施。（曾耀輝攝）

公眾即日起可預訂啟德體育園部分設施，目前首先開放網上預訂的為青年運動場跑步徑，以及體藝館的乒乓球設施。不過手機應用程式所見，顯示白畫面未能繼續下一步預訂，網站則能如常預訂。

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啟德體育園區明日（7日）起陸續開放設施予市民使用，並在今早（6日）7時起開放會員預約，可經程式「啟德體育園」或網站，預訂未來10日可供租用的體育運動設施。

記者使用iPhone以會員身份登入手機程式時，程式顯示白畫面，未有任何顯示，亦不能到下一頁。不過，Android手機和網上預約則無出現問題。

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縱使可以選擇「以訪客身份繼續」，不代表市民可以用非會員身份登記。體育園在網站公布，為有效管理園區體育設施，公眾需先登記成為「啟德體育園之友」會員後，即可透過園區網頁及流動應用程式預訂設施。

至於預約日子，隨着園區開幕，園內部份設施會陸續開放。園方指在沒有賽事及團體租用時，園方將開放部份設施及安排適當時段，讓「啟德體育園之友」會員預訂使用。

啟德體育園回覆，大多數會員透過體育園的網站或手機應用程式，預約未來十天的運動設施，少部分人士在現場辦理手續。各預訂平台的運作及整體情況大致順利。截至6日晚上8時，共有1,210人成功預訂跑步徑設施，另有90人預約乒乓球設施，訂場情況理想。

園方提醒有興趣使用設施的會員，若透過網上進行預約，需在網絡訊號穩定的情況下辦理申請，以確保過程順暢。

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