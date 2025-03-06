第三間醫學院｜科大敲定建議書方案　楊紫芝加盟科大工作組顧問

▲ 香港大學醫學院首位女院長楊紫芝（右亖）近日獲邀擔任科大醫學教育工作小組特別顧問，參與討論醫學院課程規劃。（科大提供）

擬申辦本港第三間醫學院的科技大學今（6日）表示，近日敲定呈交予政府的建議書方案。校方亦，透露近日邀請到香港大學醫學院首名女院長兼該校前高級副校長楊紫芝擔任該校的醫學教育工作小組特別顧問，該小組以及科大校董會顧問小組將繼續為科大提供策略性的指導。

科大校董會顧問小組與醫學教育工作小組於上月開會，為大學籌辦香港第三間醫學院的計劃提供意見。科大指，在楊紫芝加盟工作小組後，該小組成員包括4名來自本地和內地院校的現任及前任醫學院院長，以及多名資深醫生和醫學專家，在最近舉行的會議上，一同審視科大提倡的醫科課程設計。工作小組審視後一致認同科大提出的課程設計。

而顧問小組亦鼓勵大學善用其在人工智能及其他先進技術領域的獨特優勢，培育臨床與科技實力兼備的醫學人才，以推動醫療健康創新發展。顧問小組會議上，先由科大代表介紹計劃主要策略範疇，內容涵蓋醫學院的定位、課程設計、教學醫院的合作、本地和國際教職員招聘及可持續資金模式等。

小組成員強調，透過將人工智能等新興科技提早融入醫學教育，可培育學生成為具臨床實力並精通科技的醫生，以推動醫學及治療技術創新，革新醫療服務模式。憑藉科大在科研方面的堅實基礎，特別是人工智能、生物醫學及工程科學領域的優勢，定必開創未來醫學教育先河，促進香港發展成為國際醫療培訓、研究和創新樞紐。

顧問小組主席梁智鴻醫生對科大籌備醫學院的努力予以肯定，指科大憑藉其在人工智能及前沿科研領域的優勢，提出培育兼具臨床實力與精通科技的醫生，此具前瞻性的醫學教育方針值得讚賞。

科大指，上述兩場會議為大學的計劃確立了清晰的藍圖，包括敲定課程框架及建議書方案等。顧問小組及工作小組未來將繼續為科大提供策略性的指導，確保科大籌建的醫學院能成為一所推動香港乃至全球醫療變革的學府。

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