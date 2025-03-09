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消委會鑄鐵鍋推薦｜消委會測試7款鑄鐵鍋　邊3款最高分「港女煲」值得入手？【附完整名單】

家事百科

撰文： 沈佩珊

發布時間： 57 分鐘前

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消委會測試7款鑄鐵鍋，有2款與「港女煲」Le Creuset同獲4星！

【消委會鑄鐵鍋推薦/消委會測試結果/港女煲】鑄鐵鍋傳熱快又保溫，是煮餸的好幫手，近年深受一眾靚媽靚太歡迎。消委會早前測試7款鑄鐵鍋，發現部分樣本的金屬釋出量超標。TOPick整合消委會鑄鐵鍋測試結果及完整名單，當中有2款與「港女煲」Le Creuset（LC）同獲4.5星，即睇詳情！

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消委會鑄鐵鍋推薦｜7款鑄鐵鍋測試結果

消委會測試7款鑄鐵鍋，售價由$798至$3,199，其中5款有琺瑯塗層，2款無琺瑯塗層。測試項目包括金屬釋出量、傳熱速度、熱力均勻度、保溫表現及琺瑯塗層的耐用程度等。

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消委會鑄鐵鍋推薦｜金屬釋出量/含量測試

根據消委會報告，3款鑄鐵鍋檢出的金屬釋出量都低於標準所訂的上限，包括「Lagostina」、「Le Creuset」及「Staub」；惟另外4款鑄鐵鍋的金屬釋出量則超出國際標準，分別是「Vermicular」、「Bruno」、「柳宗理Sori Yanagi」及「Lodge」。

2款琺瑯塗層鑄鐵鍋的金屬釋出量超標。（消委會圖片）

2款無琺瑯塗層鑄鐵鍋的金屬釋出量超標。（消委會圖片）

消委會鑄鐵鍋推薦｜傳熱速度

綜合樣本在「熱水溫升速度」及「鍋內底溫升速度」兩個環節的表現，其中琺瑯塗層鑄鐵鍋「Le Creuset」和「Vermicular」，以及無琺瑯塗層鑄鐵鍋「Lodge」表現較佳，同獲4點的整體評分。

消委會鑄鐵鍋推薦｜熱力均勻度

鍋內若熱力不均勻可能會影響烹調效果。綜合樣本在氣體爐、電磁爐及電陶爐上加熱的表現，樣本的熱力均勻度整體評分介乎3點至4.5點，當中以「Lagostina」表現最佳，獲4.5點整體評分。

消委會鑄鐵鍋推薦｜保溫表現

保溫表現良好的鑄鐵鍋，可以較低火力烹調，甚至以關火後的餘溫繼續燜煮食物，有助節約能源。其中「Lagostina」、「Le Creuset」、「Vermicular」、「Bruno」、「柳宗理 Sori Yanagi」獲較佳的4.5點評分。

消委會鑄鐵鍋推薦｜琺瑯塗層的耐用程度

消委會對5款有琺瑯塗層的鑄鐵鍋，進行溫度驟變測試及撞擊測試。在溫度驟變測試中，5款樣本即使以300℃進行測試都依然沒有受損，表現優秀，同獲5點評分。

而在撞擊測試中，「Vermicular」表現最佳，於撞擊力度遞增至60牛頓進行撞擊後琺瑯塗層才受損，獲5點的最高評分。

消委會鑄鐵鍋推薦｜選擇指南

總括而言，3款琺瑯塗層鑄鐵鍋「Lagostina」、「Le Creuset」及「Staub」均通過金屬釋出量測試，整體表現亦佳，獲4星半總評，其中「Lagostina」的熱力均勻度較佳而且售價較低，「Le Creuset」的傳熱速度整體評分較高，而「Staub」的琺瑯塗層耐用程度較好。

消委會鑄鐵鍋推薦｜使用和保養要訣

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延伸閱讀：消委會測試25款易潔鑊　7款平價耐用評分媲美Le Creuset

消委會測試25款易潔鑊，7款平價耐用媲美Le Creuset。

易潔鑊一向是爸爸媽媽煮餸的好幫手，既不易黐底又方便清洗。不過，有指易潔鑊塗層物料可能會釋出致癌毒素，到底孰真孰假？市面上的易潔鑊琳琅滿目，為保障全家健康，應該如何選擇？消委會曾測試25款易潔鑊，當中有7款售價低於$500且獲得4星總評，宜家家居（IKEA）、法國特福（Tefal）等熱門品牌都有上榜，即看完整名單！

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更多食品/家電/廚具/嬰兒用品/消委會測試報道：

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