智慧交通｜觀塘警區獲680萬撥款9街道裝11組鏡頭　實時監測交通狀況

▲ 觀塘警區聯同科技大學研發「智慧交通管理系統」。（梁偉榮攝）

觀塘偉業街一帶經常出現交通擠塞，警方聯同科技大學及運輸署等研發「智慧交通管理系統」（STMS），監察觀塘商貿區車流，因應事故提供人手調配建議，料今年第三季投入服務。

警方去年獲創科局「Techconnect」計劃680萬元撥款，聯同科技大學及運輸署等研發「智慧交通管理系統」（STMS）。觀塘警區於觀塘商貿區內安裝11組鏡頭組合，覆蓋商貿區7成範圍，涵蓋成業街、偉業街、開源道等9條主要街道及13組交通燈號。鏡頭組合下掛有二維碼，連接到警務處網頁，讓公眾查詢相關內容及資訊。

監察車流、交通意外和違例停車等

STMS以人工智能為核心的複合性系統，由3個子系統組成，其中數據採集系統全天候收集交通數據，如車流量、交通事故，違例停車情況等；數據分析運算系統自動分析數據，識別交通問題並提供解決方案，如調動警力資源或調整交通燈號；資訊及通知系統則提供清晰介面給使用者，實時觀察交通狀況，並在發生堵塞或交通事故時發出通知及調配建議。

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實時分析 警力及交通燈協調更有效率

STMS投入服務後，觀塘警區及運輸署人員可在所屬的指揮中心，實時監測區內道路情況，協助決策及調配。STMS會因應個別情況及事故提供針對性的調配建議，包括警力調動及交通燈協調，令人員更有效地協調及處理道路交通情況。

香港警務處觀塘警區區行動主任余承霖指，警方已委託獨立顧問公司，就安裝閉路電視進行私隱影響評估，強調系統僅針對交通情況，不會記錄市民資料，相關片段亦不會用於其他刑事案件的執法，並於28日後刪除。

余承霖又指，未有就計劃訂立KPI，將會研究計劃推出後的數據和報告以檢視成效，考慮將系統推展至其他區域。

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