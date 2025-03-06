嶺南大學｜申放寬建築高度建新大樓獲批　學生會批未公開諮詢憂壓縮休憩空間

▲ 嶺南大學向城規會申請放寬建築高度限制獲批，學生會批評校方未有公開諮詢。（資料圖片）

嶺南大學上周（3月1日）獲城規會批准放寬部分地點的建築高度限制，以便興建一座7層高的新大樓。嶺大學生會表明，不認同大學興建新大樓和放寬建築高度，又指校方在提交申請前並無向學生公開諮詢。大學回覆查詢時表示，新大樓將有助提升公共空間運用。

▲ 嶺南大學擬興建一座7層高新大樓的位置（城規會）

涉清拆校內休憩設施

嶺大學生會昨日（5日）晚上在社交平台表示，對校方在向城規會申請前，未有向學生充分諮詢感到失望和遺憾。學生會稱，大學計劃興建的科學大樓樓高7層，涉及清拆校內的休憩設施，做法壓縮校園綠化和休憩空間，影響學生學習環境。學生會又提到歷任校長均會每個學期舉辦一次校長論壇，為校長和學生提供直接溝通的機會，呼籲校方復辦校長論壇，「本會一向欣賞校方樂於直面學生、勇於溝通的方針，希望秦教授蕭規曹隨，多了解同學的想法、多聆聽同學的意見。」

學生會又公開就放寬嶺大校園建築高度限制和興建新大樓向城規會提交的意見書，表示校方事前未向學生公開諮詢，又認為倘若申請放寬，會令校園環境更擠迫，亦減少校園的綠化面積，影響動物棲息。學生會在建議書中建議，大學應重新考慮科學樓選址和善用現有校園空間，同時要公開諮詢學生意見。

▲ 嶺南大學擬興建一座7層高新大樓的位置（城規會）

嶺大：應付學生增加需求

嶺大回覆查詢時表示，大學去年成立數據科學學院，加上學生人數有所增加等原因，大學正探討興建新科學大樓以應付需求，新大樓將會增強不同教學大樓之間的連結性、提升公共空間的運用，為嶺大社群提供更多地方進行不同教學活動。至於大學如何評估放寬建築高度和興建大樓對校園和學生的影響，以及會否考慮學生會意見等，嶺大均未有回應。

城規會在3月1日通過嶺大的申請，將校內部分地方的建築高度限制，由4層放寬至7層，以便在永安廣場旁興建一座7層高的科學大樓。

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