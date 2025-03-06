西九文化區｜《填詞L》演員加入原創粵語音樂劇　「2025上海西九文化周」6月衝出香港

▲ 西九管理局6月舉辦 「2025 上海西九文化周」，首次以不同藝術形式衝出香港。（資料圖片）

西九文化區管理局將於6月中旬在上海舉辦「2025 上海西九文化周」，首次以不同藝術形式，在外呈獻西九策展或協辦的文化藝術創意項目，當中包括原創粵語音樂劇《大狀王》和M+展覽「貝聿銘：人生如建築」等。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，2025年是西九全面「走出去」的一年，而管理局將繼續積極響應施政報告和《文藝創意產業發展藍圖》提出的願景和方向。

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《大狀王》特邀梁仲恆等加入

上海西九周亮點活動之一是劉守正、鄭君熾及丁彤欣主演的原創粵語音樂劇 《大狀王》。該劇將衝出香港展開內地巡演，以粵語原裝版本於6月17日至6月29日在上海文化廣場公演10場。為配合巡演，該劇招募了《填詞L》演員梁仲恆、陳書昕等共18人在上海登場，首5場開售當日即告售罄，其餘場次亦只餘下小量門票。

廣受讚譽的展覽「貝聿銘：人生如建築」於今年1月在香港M+圓滿結束，為期半年的展覽錄得逾22.5萬人次參觀。而展覽將於4月至7月在上海當代藝術博物館巡迴展出，之後會移師多哈展覽。

口琴冠軍何卓彥 爵士樂會登場

其他藝術活動包括《霸王別姬》（新編） 粵劇表演 、香港故宮文化博物館「城市脈動──中國傳統文化再詮釋」文化沙龍、舞 X 武劇場《凝》和 《鳴》（獨舞版） 等，並會舉辦3場爵士音樂會，曾奪世界冠軍口琴演奏家何卓彥（Cy Leo）、鋼琴家朱肇階（Daniel Chu）及唱作人關浩德（Walter Kwan）演繹精選曲目。

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