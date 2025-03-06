  • 14°C
香港時間：202536日 (四) 22:40

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

西九文化區｜《填詞L》演員加入原創粵語音樂劇　「2025上海西九文化周」6月衝出香港

港聞

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

西九管理局6月舉辦 「2025 上海西九文化周」，首次以不同藝術形式衝出香港。（資料圖片）

西九文化區管理局將於6月中旬在上海舉辦「2025 上海西九文化周」，首次以不同藝術形式，在外呈獻西九策展或協辦的文化藝術創意項目，當中包括原創粵語音樂劇《大狀王》和M+展覽「貝聿銘：人生如建築」等。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，2025年是西九全面「走出去」的一年，而管理局將繼續積極響應施政報告和《文藝創意產業發展藍圖》提出的願景和方向。

點擊圖片放大
+2

《大狀王》特邀梁仲恆等加入

上海西九周亮點活動之一是劉守正、鄭君熾及丁彤欣主演的原創粵語音樂劇 《大狀王》。該劇將衝出香港展開內地巡演，以粵語原裝版本於6月17日至6月29日在上海文化廣場公演10場。為配合巡演，該劇招募了《填詞L》演員梁仲恆、陳書昕等共18人在上海登場，首5場開售當日即告售罄，其餘場次亦只餘下小量門票。

廣受讚譽的展覽「貝聿銘：人生如建築」於今年1月在香港M+圓滿結束，為期半年的展覽錄得逾22.5萬人次參觀。而展覽將於4月至7月在上海當代藝術博物館巡迴展出，之後會移師多哈展覽。

口琴冠軍何卓彥　爵士樂會登場

其他藝術活動包括《霸王別姬》（新編） 粵劇表演 、香港故宮文化博物館「城市脈動──中國傳統文化再詮釋」文化沙龍、舞 X 武劇場《凝》和 《鳴》（獨舞版） 等，並會舉辦3場爵士音樂會，曾奪世界冠軍口琴演奏家何卓彥（Cy Leo）、鋼琴家朱肇階（Daniel Chu）及唱作人關浩德（Walter Kwan）演繹精選曲目。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

西九好去處｜五千年中國飲食文化展覽　一窺餐飲器具、文化改變
18:44 2025/02/24
西九好去處｜五千年中國飲食文化展覽　一窺餐飲器具、文化改變
西九文化區｜南面登岸設施預計第四季啟用　或開辦往返中環新航綫
22:54 2025/02/06
西九文化區｜南面登岸設施預計第四季啟用　或開辦往返中環新航綫
西九文化區｜馮程淑儀：2024/25經常性營運赤字料近10億元　與上財年相若
15:37 2025/02/06
西九文化區｜馮程淑儀：2024/25經常性營運赤字料近10億元　與上財年相若

你可能感興趣

西九好去處｜五千年中國飲食文化展覽　一窺餐飲器具、文化改變
18:44 2025/02/24
西九好去處｜五千年中國飲食文化展覽　一窺餐飲器具、文化改變
西九文化區｜南面登岸設施預計第四季啟用　或開辦往返中環新航綫
22:54 2025/02/06
西九文化區｜南面登岸設施預計第四季啟用　或開辦往返中環新航綫
西九文化區｜馮程淑儀：2024/25經常性營運赤字料近10億元　與上財年相若
15:37 2025/02/06
西九文化區｜馮程淑儀：2024/25經常性營運赤字料近10億元　與上財年相若
西九文化區 香港 博物館 上海 中國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

驚人變化｜阿Sa亮相米蘭生圖驚現「蝦餃下巴」　曾親自解畫背後原因
驚人變化｜阿Sa亮相米蘭生圖驚現「蝦餃下巴」　曾親自解畫背後原因
Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟
Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟
香港先生︱前TVB小生母親患乳癌　 完成四針化療抱孫女：是重生的開始
香港先生︱前TVB小生母親患乳癌　 完成四針化療抱孫女：是重生的開始
急症室最長等候時間（03月06日 時間20:05）
急症室最長等候時間（03月06日 時間20:05）
最強小三五索︱與裕美力Sell馬氏家族旗下翠雅山　五索被保安攔截：好嚴謹
最強小三五索︱與裕美力Sell馬氏家族旗下翠雅山　五索被保安攔截：好嚴謹