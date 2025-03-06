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文化交流｜香港天籟敦煌樂團首赴歐洲演出　創辦人紀文鳳冀邁向「中外文化大使」願景

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 15 分鐘前

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英國大英圖書館音樂會「絲路迴響:過去､現在､將來」嘉賓合照。（受訪者提供）

香港天籟敦煌樂團首次遠赴歐洲，成功在倫敦和巴黎演出多場音樂會和舉行交流活動，包括大英圖書館、倫敦大學亞非學院、倫敦大學學院及巴黎中國文化中心。

香港天籟敦煌樂團創辦人紀文鳳於大英圖書館歡迎會上表示，

樂團的使命和目標是促進中外文化交流和向世界推廣敦煌的璀璨文化遺產⋯⋯樂團會繼續努力不懈，希望透過敦煌音樂一步步邁向｢中外文化大使｣的願景。

首場音樂會在大英圖書館舉行，應邀在其舉辦的「絲路綠洲——古代敦煌生活」展覽閉幕典禮中演出，樂團特別為此創作全新曲目，題為「絲路迴響:過去、現在、將來」以配合展覽主題。席上嘉賓包括中國駐英國大使王起、敦煌研究院院長蘇伯民、香港駐倫敦經濟貿易辦事處處長羅莘桉、大英圖書館孟露夏、多所大學教授、博物館學者和國際敦煌項目的代表以及樂評人等。

是次大英圖書館的演出全憑館方大力推動，由香港駐倫敦經濟貿易辦事處與樂團聯合主辦，並獲陳昌慈善基金、林健忠曉陽慈善基金會及香港國際創價學會的慷慨贊助。

羅莘桉表示：

香港天籟敦煌樂團今次演出展示了跨越語言和文化界限的音樂力量，促進國際友誼。香港充滿活力的文化景觀，為根據國家《十四五規劃綱要》發展成為中外文化藝術交流中心的願景提供了良好基礎。

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