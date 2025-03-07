私院收費透明度︱消委會調查指醫療套餐未普及　項目不一難格價【附醫療套餐供應情況】

▲ 消委會調查指「醫療套餐」未普及，項目不一病人難格價。

【消委會 / 私家醫院 / 套餐式收費】政府近年大力鼓勵私家醫院使用「套餐式收費」，消委會指消費者認為套餐收費資料可用性高，但調查發現尚未普及，其中1間私院僅為2種治療或程序提供套餐，而且各套餐項目不一，令消費者難以「貨比三家」。

私院收費透明度︱30項常見治療 套餐低至2種

在提高私家醫院收費透明度先導計劃涉及30項常見非緊急治療或程序，惟是次調查涵蓋13間私院中，有7間只就其中6種或更少的療程提供套餐，1間更只為2種治療提供醫療套餐，只有1間醫院有為多達26種治療提供醫療套餐。

不過，即使有套餐性收費項目，亦未必包含所有收費項目。

消委會消費保障政策營商手法及申訴小組主席余承章表示，有投訴個案指出，有照腸鏡套餐未有包括6天的治療藥費，而相關的藥費更多達1.9萬元。

他指市面醫療套餐未有清楚列明「不包」的收費，以其中一間機構的痔瘡切除手術為例，套餐費用不包括的服務就多達9項。

私院收費透明度︱消委會倡效新加坡採用「編碼」 按手術分類查閱收費

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余承章又稱，不同私營醫療機構推出的套餐，「包括」及「不包」項目各有不同，且涉及多種不同病房類型，部分套餐亦未有註明手術室收費、藥費及膳食費等，至於「醫生費」更只有一間私家醫院提供。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，從宏觀角度，套餐價有助病人格價，甚至能夠私下與醫生商討價格。消委會建議推出更多適合不同病況的醫療套餐，按治療複雜及病況嚴重程度呈現。

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