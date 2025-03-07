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吳文忻入院︱吳文忻留醫近半個月未出院　感謝好友輪流探望伴行：我一定會打贏！

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撰文： 文體藝online

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

好友輪流到醫院探望打氣，吳文忻誓戰勝病魔。

【吳文忻 / 吳忻熹 / 癌症】現年50歲的98年港姐季軍吳文忻（現名：吳忻熹）在去年8月公開自己乳癌復發第三期，並擴散至淋巴線，雖然如此，吳文忻仍積極態度對抗癌魔，曾赴泰國接受細胞免疫治療，情況有所改善。可是，日前卻心臟及肺部積水再度入院，抽出一公斤血水。

至今留醫約半個月的吳文忻仍然未能出院，育有兩女的她日前在社交平台上載數張與女兒視像視像通截圖，無奈表示十分掛念兩女。

尚幸吳文忻打這場仗並獨單，人緣不俗的她獲好友輪流到醫院採望，並為帶來湯水及美食打氣。

吳文忻抗癌︱吳文忻心肺積水留醫近半個月未能出院　靠視像與女兒見面：好掛住你們

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吳文忻入院︱感謝朋友探望支持

吳文忻把多張合照及朋友送來的食物製作成短片放上個人社交平台，同時感謝朋友支持寫道︰「感恩有你們送來的愛與祝福和美味的自家製的愛心靚湯和食物...... 又冬蟲草，人參，海參，姬松茸，花膠，螺片，烏雞，天生雪蓮，芝麻糊，白果腐竹糖水...... 基本上我喺醫院食你們送給我的每一餐，仲好過我平時！自問從來都唔知我有咁多好朋友，而且你們對我好嘅程度實在很窩心！

相中的她很多時要插喉呼吸，幸精神不俗，她亦保持一貫積極態度，在帖文最後寫道︰「雖然之後又再一次要去打仗，呢場仗雖然會辛苦，但同時間我好享受接收你們的愛和支持，I am not alone﹗有你們伴我同行這場仗，我一定會打贏的！」

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吳文忻抗癌︱吳文忻經治療後癌症指數下降　活在當下決定出歌圓夢

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