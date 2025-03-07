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職場糾紛 ｜女子因不滿同事提前升職　倒「劇毒溶液」入保溫瓶涉謀殺未遂被捕

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 36 分鐘前

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巴西一名38歲女子疑因不滿同事升職而將劇毒溶液倒入對方的保溫瓶內，涉嫌謀殺未遂被捕。

【升職/投毒/謀殺未遂】巴西一名38歲女子懷疑因為妒忌女同事提前升職，在對方的保溫瓶內倒入帶有劇毒的溶液，意圖加以毒害。事件敗露後，她因涉謀殺未遂被捕，將面臨6至20年的徒刑。

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綜合外媒報道，事發於當地時間2月14日，女子與受害同事在巴西戈亞斯州的一間紡織廠工作，後者在當日被告知將獲得晉升。女子得悉此事後，疑似不滿對方比自己提前升職，繼而與對方發生爭執，並涉嫌趁對方離開的時候在其保温瓶裏方入不明有毒物質。

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從閉路電視畫面可見，涉事女子進入公司限制出入的區域，之後伸手拿過同事的保温瓶，並將某種物質放入瓶中，然後轉身離開。而不知情的女同事在喝下「加料」的水之後，發現味道變得有些不一樣，隨即感到嘴巴灼熱劇痛，於是馬上求醫，所幸經過治療職後並無大礙。

女子之後於2月27日被捕，謀殺未遂罪起訴，將面臨6至20年的徒刑。負責此案的警官André Veloso表示，她所使用的化學產品是一種強效的劇毒溶劑，如大量服用，有可能導致死亡。

資料來源：《Metrópoles》、《Terra

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