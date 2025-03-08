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遊日注意｜北海道現大量棄置行李箱疑來自港深　日本棄喼最高罰$53萬或囚5年【附日本處理舊喼3大方法】

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 啟德體育園 超市大搜查 五索 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

北海道札幌現大量棄置行李箱，日本亂丟喼最高罰$53萬或囚5年。

【日本/北海道/棄置行李箱】日本是港人的熱門旅遊地點，加上日圓貶值，不少遊客到當地瘋狂購物後，原本的行李箱不夠用都會在當地買新。日前有日本網民在社交平台發文指，在札幌一個公園發現大批被棄置的行李箱，部分更被當局貼上告示要求清走，當中更可見貼有深圳和香港機場發出的行李條碼。

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日本棄喼罰款｜部分被棄置行李箱來自香港深圳

日本網民在社交平台X分享數張相片，發現在札幌地標大通公園旁邊的「創成川公園」雪地上，堆滿行李箱，旁邊亦滿佈垃圾，包括水樽、餅罐、紙皮箱、膠盒、膠紙等，嚴重影響市容。而行李箱上貼有機場條碼的貼紙，上面寫著「HKG」及「SZX」，即香港及深圳機場發出的條碼。

該名網民坦言，「不知道是中國人、韓國人還是台灣人，但連最基本的規則都不守的外國人，真的不希望他們來日本」。札幌市環保單位負責人表示，發現公園內有13個被棄置的行李箱，早前已張貼告示，警告丟棄的人在限期前把行李箱取回。

綜合日本媒體的報道，當地專家解釋現象是由於日圓貶值，遊客到日本購買行李箱價格便宜，加上「血拼」後購買更大的行李箱，就把舊的隨地丟棄。

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日本棄喼罰款｜亂棄喼可被罰款$53萬或監禁5年

事實上，在日本隨處丟棄行李箱是違法行為，最高可被罰款1,000萬日圓（約53萬港元）或監禁5年。若遊客有不希望帶走行李箱，可參考以下方法：

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1.機場回收點
  • 東京成田機場設「行李箱回收再用及維修」服務，在第1航廈地下1樓的「Riat！」，出示機票和護照，並付1100日圓（約港幣58元），開放時間為早上8點至下午6點；
  • 大阪關西機場亦有「行李箱回收再用」服務，在第1航廈2樓櫃台，出示機票和護照，並簽上放棄書，機場就會免費回收行李箱，24小時開放；
  • 名古屋中部國際機場在第1航廈3樓的服務中心，可付費1200日圓（約港幣63元）回收，開放時間為早上6點40分至晚上10點。
2.酒店回收
  • 可向入住的酒店查詢有否回收服務，一般需付1,000至3,000日圓（約港幣53至160元）手續費
3.大型垃圾處理方法
  • 以東京及大阪為例，物件直徑超過30cm，屬大型垃圾，必須到便利店購買大型垃圾處理券貼紙，按呎吋大小，由200至2,800日圓（約港幣11至148元）不等。
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