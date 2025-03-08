遊日注意｜北海道現大量棄置行李箱疑來自港深 日本棄喼最高罰$53萬或囚5年【附日本處理舊喼3大方法】
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【日本/北海道/棄置行李箱】日本是港人的熱門旅遊地點，加上日圓貶值，不少遊客到當地瘋狂購物後，原本的行李箱不夠用都會在當地買新。日前有日本網民在社交平台發文指，在札幌一個公園發現大批被棄置的行李箱，部分更被當局貼上告示要求清走，當中更可見貼有深圳和香港機場發出的行李條碼。
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日本棄喼罰款｜部分被棄置行李箱來自香港深圳
日本網民在社交平台X分享數張相片，發現在札幌地標大通公園旁邊的「創成川公園」雪地上，堆滿行李箱，旁邊亦滿佈垃圾，包括水樽、餅罐、紙皮箱、膠盒、膠紙等，嚴重影響市容。而行李箱上貼有機場條碼的貼紙，上面寫著「HKG」及「SZX」，即香港及深圳機場發出的條碼。
該名網民坦言，「不知道是中國人、韓國人還是台灣人，但連最基本的規則都不守的外國人，真的不希望他們來日本」。札幌市環保單位負責人表示，發現公園內有13個被棄置的行李箱，早前已張貼告示，警告丟棄的人在限期前把行李箱取回。
綜合日本媒體的報道，當地專家解釋現象是由於日圓貶值，遊客到日本購買行李箱價格便宜，加上「血拼」後購買更大的行李箱，就把舊的隨地丟棄。
日本棄喼罰款｜亂棄喼可被罰款$53萬或監禁5年
事實上，在日本隨處丟棄行李箱是違法行為，最高可被罰款1,000萬日圓（約53萬港元）或監禁5年。若遊客有不希望帶走行李箱，可參考以下方法：
|1.機場回收點
|2.酒店回收
|3.大型垃圾處理方法
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