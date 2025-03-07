學霸港姐︱53歲凍齡港姐返加拿大探親曝光獨立屋　擁超強學歷豪門夢碎後雪卵多年

▲ 高學歷港姐53歲仍保持少女身形和凍齡外貌，令人羨慕！

【學霸港姐/凍齡/陳霽平】53歲的陳霽平於1995年參選港姐而入行，離開TVB後轉型做司儀，由於精通多國語言，她轉型後發展順利，但情路卻不順，曾戀富商分手後，決定雪卵為日後當媽媽做準備，不過她目前似乎仍十分享受單身生活，近日便趁假期回加拿大探親，並拍片分享自己在當地的生活，意外曝光家人的獨立屋設計！

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學霸港姐陳霽平︱美魔女拍片分享在加拿大的生活

陳霽平（Maria）是著名的美魔女，完全不似年過半百，她最近回加拿大探親，就拍片分享自己在當地的日常，她以前置鏡頭拍攝，近鏡下的她完全沒有歲月痕跡，皮膚白滑緊緻，她對鏡頭笑指每日的生活就是洗衫、下廚，從片中亦見到她家人的獨立屋至少有三層高，裝修走簡約風格，以淺色為主調，客廳擺放一張米灰色梳化，並鋪上地氈，感覺溫馨舒適。

開放式廚房亦設備齊全，窗外望到開揚雪景，之後她走出屋外，見到積雪非常厚，她指哥哥搭建了一個「Man Cave（男人窩）」，享受私人空間，她事後也有在影片下留言：「生活是美好的。」

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學霸港姐陳霽平︱擁超強學歷精通多國語言

Maria出生於台灣，小學畢業後就到美國升讀中學，後在加拿大多倫多大學主修商業及心理學，回港後於香港中文大學修讀傳理系碩士，曾擔任過中大傳理系助教。加入娛樂圈後她曾參演過不少TVB劇集，但在2008年拍完《珠光寶氣》後便離巢，回復自由身的她曾參演HKTV劇集，但近年已沒有再拍劇。

由於精通英語、國語、廣東話、日語及法語，淡出幕前後除了主力主持工作外，亦有開始做英文補習老師，同時亦有兼任作家，曾出書教授學習英語心得，又出過英文發聲應用程式，教授常用英語的準確讀法，非常厲害。

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學霸港姐陳霽平︱早年已雪卵為日後做人母而努力

雖然Maria內外兼備，但情路坎坷，她曾與船王趙從衍之孫、趙世曾的姪仔趙式言和前亞視執行董事盛品儒傳出戀情，但最終未能嫁入豪門，2016年她自爆已經雪卵幾年，希望為日後做母親而準備，當時她透露：「因為朋友開雪卵公司，我就以好平價去做。」又表示雪卵後感覺輕鬆：「我可以搵人生，自己生都得。」

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