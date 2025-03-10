銀髮族立即行動　輕鬆綁定樂悠咭成為易賞錢會員 即享禮物及多重超值優惠

易賞錢聯乘百佳及屈臣氏，推出了專為長者而設的簡易綁咭程序及一系列優惠，目的為長者帶來更便捷、更貼心的購物優惠及儲積分體驗！現在只需簡單一拍綁定樂悠咭，就可以成為易賞錢會員，輕鬆儲積分及獲取多重專屬折扣。這貼心的安排，正是希望讓長者朋友們免卻繁複程序，在日常購物時更省時省心，慳得更安心！

輕鬆成為易賞錢會員 即享多重優惠

無論是尚未成為易賞錢會員，還是仍在使用易賞錢實體咭的長者朋友們，憑「樂悠咭」除了可享百佳及屈臣氏的恆常「樂悠星期三」優惠外，於推廣期內（2025年3月1日至31日）到百佳或屈臣氏門市完成綁咭成爲易賞錢會員，更可獲得額外免費綁咭禮品及享多款食品及精選健康產品獨家折扣優惠低至5折，真正做到「慳得一蚊得一蚊」！

2個步驟「樂悠咭」綁定易賞錢 簡單又方便

想要將易賞錢賬戶/實體卡綁定「樂悠咭」？方法非常簡單，只需兩個步驟，即可享多重優惠：

步驟1：向收銀處職員提供手提電話號碼，並於收銀處拍一拍綁定樂悠咭

步驟2：出示手機所接收的一次性密碼短訊

完成後即輕鬆綁定賬戶，享受所有專屬優惠了！

（*門市綁咭暫不適用於現有易賞錢App及微信小程序會員。）

（**必須綁定及以「樂悠咭」全數支付款項，優惠受條款及細則約束。）

即時享受特別迎新禮遇

未成為易賞錢會員或持有易賞錢實體卡的老友記，現在到以下商戶將「樂悠咭」綁定易賞錢會員，無需任何消費即可以享豐富綁咭禮遇^：

到百佳及旗下超市品牌門市拍咭綁定，立即獲贈^：佳之選原片大燕麥200克、佳之選即食燕麥片200克、佳之選快熟燕麥片200克（3選1）。

到屈臣氏拍咭綁定，立即獲贈^：屈臣氏抗菌濕紙巾8片6包裝或屈臣氏蘋果木清香迷你紙手帕12包裝（隨機派發）。

綁咭5大消費優惠

豐富禮品源源不絕，除了綁咭禮品，還有一系列綁咭消費惠優，到百佳及旗下超市品牌門市或屈臣氏消費即可享以下多項綁咭專屬優惠#，當中包括：

百佳及旗下超市品牌門市2大優惠：

優惠1：凡任何消費指定產品可享6折優惠#：泰禾泰國頂級香米5公斤、李錦記鮮味生抽500毫升

優惠2：凡購買佳之選、金御膳或超值牌產品逢星期三享9折優惠，百佳X温氏稻花雞1.1公斤可享照價再8折#：



屈臣氏（門市及網店適用） 3大優惠：

優惠1：凡任何消費指定產品可享低至5折優惠#

H&B 葡萄糖胺及軟骨素(MSM+膠原蛋白升級版) 180粒 （換購價：$199）

於網店輸入優惠碼【GLU199】

OVELLE 滋潤霜500G （換購價：$36.9）

於網店輸入優惠碼【JOYOVE】

優惠2：凡購買任何屈臣氏品牌及健康產品逢星期三享95折#

優惠3：指定精選健康產品可享額外低至68 折#

3月12日限定：

-卡怡可斯高鈣關節羊奶粉800克 ，原價$ 268/件；易賞價：$216/件；$1,250/6件（每件平均折實價：$208.3）- 79折）

3月19日限定：

-卡怡可斯增肌護心營養粉800克裝，原價$ 298/件；易賞價：$215/件；$1,200/6件（每件平均折實價：$200）- 68折

3月26日限定：

-金裝能全素完整均衡營養飲品（雲尼拿味），原價$ 138/件；易賞價：$108/件；$1,140/12件（每件平均折實價：$95）- 7折

不要猶豫！立即叫身邊的老友記到指定商戶拍一拍「樂悠咭」綁定易賞錢成為會員，獲贈禮品及優惠兼一起享受購物的樂趣，開啟省錢之旅吧！

推廣受條款及細則約束。 推廣期由2025年3月1日起至3月31日。上述優惠只限新會員及實體咭用戶。

^只適用於香港百佳超級市場、FUSION、TASTE、TASTE x FRESH 新鮮生活（只限於乾貨部付款、INTERNATIONAL、food le parc、GREAT FOOD HALL、GOURMET及屈臣氏門市，每位成功綁定樂悠咭之易賞錢會員只限領取禮品一份。禮品數量有限，先到先得，送完即止。

#會員必須綁定及以「樂悠咭」全數支付款項方可享有優惠。

條款及細則： https://bit.ly/3Dmu8T0

（特約）