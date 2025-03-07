疏忽照顧︱疑外傭受責後報復1歲BB遭嚴重灼傷脫皮　父：可能要植皮【附燒傷急救法】

【家居意外/灼傷脫皮/外傭/疏忽照顧】有網民在網上發文，指其1歲大兒子疑遭外傭疏忽照顧而嚴重灼傷，父親即時報警及送BB入院。

網民於本周二(4日)在網上社交群組發文，表示在本周一(3日)早上，因發現女傭清潔時偷懶，因此予以責備，其後女傭抱着其剛1歲大兒子去廚房煲粥，未幾聽到BB大喊，他的妻子查看時，目睹女傭抱着BB在洗手間沖水，BB隻手不停甩皮，因此他即時報案送BB入院。網民引述醫生說法指，兒子有可能需要植皮。

最新影片:

救護員替男嬰治療時，發現BB半身甩皮，相信已嚴重灼傷，醫生更指可能要植皮。該網民質疑女傭因被責備而把不滿情緒發洩在其兒子身上，事前僱主斥責外傭清潔時偷懶，其後女傭抱着其剛1歲大兒子去廚房煲粥，未幾聽到BB大喊。 網民因此在網上公開事件，並且上載兒子受傷的照片，希望尋求解決方法和意見，包括解僱女傭。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

疏忽照顧︱執法部門拘捕一名43歲菲律賓籍女子

而相關執法部門表示，3月5日接獲一名女子報案，指發現其1歲兒子的手部及身體被燙傷，懷疑曾被人不恰當對待。警員接報到場，同日在馬鞍山以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕一名43歲菲律賓籍女子，她已被暫控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件將於今日(7日)上午在沙田裁判法院提堂。

該名男嬰清醒被送往威爾斯親王醫院治理，其後已出院。消息指有人事後辯稱，事發時因男嬰用手拉扯電熱水壺的電線，結果遭溢出的熱水灼傷。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

輕微燒傷急救法

TOPick曾訪問過香港紅十字會，示範為孩子進行急救及講解預防燒傷的方法。輕微燒傷急救法如下：

1.先用流動的清水（例如自來水）沖洗傷口至無痛楚感覺

2.再抹乾傷口

3.後用無菌敷料、清潔的布或保鮮紙覆蓋傷口

4.避免不必要之碰撞，以免擦傷傷口

5.如傷者嚴重燒傷，均須送院接受治療︰

第三程度燒傷

燒傷部分在呼吸氣道、臉、手掌、腳掌及生殖器官

肢體或軀幹環形的燒傷

傷者是年幼之人士

任何由化學藥物或觸電而導致的燒傷

10%或以上的皮膚面積被燒傷