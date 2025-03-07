  • 13°C
香港時間：202537日 (五) 11:06

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疏忽照顧︱疑外傭受責後報復1歲BB遭嚴重灼傷脫皮　父：可能要植皮【附燒傷急救法】

兒童健康

發布時間： 11 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【家居意外/灼傷脫皮/外傭/疏忽照顧】有網民在網上發文，指其1歲大兒子疑遭外傭疏忽照顧而嚴重灼傷，父親即時報警及送BB入院。

網民於本周二(4日)在網上社交群組發文，表示在本周一(3日)早上，因發現女傭清潔時偷懶，因此予以責備，其後女傭抱着其剛1歲大兒子去廚房煲粥，未幾聽到BB大喊，他的妻子查看時，目睹女傭抱着BB在洗手間沖水，BB隻手不停甩皮，因此他即時報案送BB入院。網民引述醫生說法指，兒子有可能需要植皮。

最新影片:

童學園
尖子透視︱頑童公屋仔吳煒倫導演派位入名校被恩師收復　開啟編劇導演夢

救護員替男嬰治療時，發現BB半身甩皮，相信已嚴重灼傷，醫生更指可能要植皮。該網民質疑女傭因被責備而把不滿情緒發洩在其兒子身上，事前僱主斥責外傭清潔時偷懶，其後女傭抱着其剛1歲大兒子去廚房煲粥，未幾聽到BB大喊。 網民因此在網上公開事件，並且上載兒子受傷的照片，希望尋求解決方法和意見，包括解僱女傭。

點擊圖片放大
+4
+3

疏忽照顧︱執法部門拘捕一名43歲菲律賓籍女子

而相關執法部門表示，3月5日接獲一名女子報案，指發現其1歲兒子的手部及身體被燙傷，懷疑曾被人不恰當對待。警員接報到場，同日在馬鞍山以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕一名43歲菲律賓籍女子，她已被暫控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件將於今日(7日)上午在沙田裁判法院提堂。

該名男嬰清醒被送往威爾斯親王醫院治理，其後已出院。消息指有人事後辯稱，事發時因男嬰用手拉扯電熱水壺的電線，結果遭溢出的熱水灼傷。

點擊圖片放大
+6
+5

輕微燒傷急救法

TOPick曾訪問過香港紅十字會，示範為孩子進行急救及講解預防燒傷的方法。輕微燒傷急救法如下：

1.先用流動的清水（例如自來水）沖洗傷口至無痛楚感覺

2.再抹乾傷口

3.後用無菌敷料、清潔的布或保鮮紙覆蓋傷口

4.避免不必要之碰撞，以免擦傷傷口

5.如傷者嚴重燒傷，均須送院接受治療︰

第三程度燒傷

燒傷部分在呼吸氣道、臉、手掌、腳掌及生殖器官

肢體或軀幹環形的燒傷

傷者是年幼之人士

任何由化學藥物或觸電而導致的燒傷

10%或以上的皮膚面積被燒傷

 

相關文章

學童近視｜全港近半數8歲學童患近視　蔡司推全新測量儀助預測近視徵兆
08:00 2025/03/04
學童近視｜全港近半數8歲學童患近視　蔡司推全新測量儀助預測近視徵兆
親子活動｜香港北角扶輪社辦精神健康計劃　為東涌家長提供情緒支援
10:40 2025/03/04
親子活動｜香港北角扶輪社辦精神健康計劃　為東涌家長提供情緒支援
減壓方法｜小學第3次呈分試+DSE開考在即　子女考試壓力過大表現Checklist【附8招抗壓溫習法】
17:42 2025/03/04
減壓方法｜小學第3次呈分試+DSE開考在即　子女考試壓力過大表現Checklist【附8招抗壓溫習法】
學童輕生︱馬鞍山小六男生校內墮樓亡　區內家長：聞者心酸
15:54 2025/03/04
學童輕生︱馬鞍山小六男生校內墮樓亡　區內家長：聞者心酸
博士媽媽｜陳美齡港樂廖國敏交流親子教育 培養孩子AI不能取代特質
16:02 2025/03/05
博士媽媽｜陳美齡港樂廖國敏交流親子教育 培養孩子AI不能取代特質
精神健康︱學童輕生5日內3宗　Ben Sir送鼓勵金句：自己先係自己生命嘅主角
19:04 2025/03/05
精神健康︱學童輕生5日內3宗　Ben Sir送鼓勵金句：自己先係自己生命嘅主角

你可能感興趣

學童近視｜全港近半數8歲學童患近視　蔡司推全新測量儀助預測近視徵兆
08:00 2025/03/04
學童近視｜全港近半數8歲學童患近視　蔡司推全新測量儀助預測近視徵兆
親子活動｜香港北角扶輪社辦精神健康計劃　為東涌家長提供情緒支援
10:40 2025/03/04
親子活動｜香港北角扶輪社辦精神健康計劃　為東涌家長提供情緒支援
減壓方法｜小學第3次呈分試+DSE開考在即　子女考試壓力過大表現Checklist【附8招抗壓溫習法】
17:42 2025/03/04
減壓方法｜小學第3次呈分試+DSE開考在即　子女考試壓力過大表現Checklist【附8招抗壓溫習法】
兒童健康 外傭 網絡熱話 社交平台 灼傷 燒傷 家居意外 威爾斯親王醫院 馬鞍山 紅十字會

最高瀏覽

驚人變化｜阿Sa亮相米蘭生圖驚現「蝦餃下巴」　曾親自解畫背後原因
驚人變化｜阿Sa亮相米蘭生圖驚現「蝦餃下巴」　曾親自解畫背後原因
Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟
Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟
猝死危機丨重症科醫生點評超過8成35歲以下猝死人士　生前都有1個致命習慣
猝死危機丨重症科醫生點評超過8成35歲以下猝死人士　生前都有1個致命習慣
香港先生︱前TVB小生母親患乳癌　 完成四針化療抱孫女：是重生的開始
香港先生︱前TVB小生母親患乳癌　 完成四針化療抱孫女：是重生的開始
最強小三五索︱與裕美力Sell馬氏家族旗下翠雅山　五索被保安攔截：好嚴謹
最強小三五索︱與裕美力Sell馬氏家族旗下翠雅山　五索被保安攔截：好嚴謹