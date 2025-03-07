清潔陷阱︱漂白水混合清潔劑洗廁所 男子「氯中毒」呼吸困難險亡
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 2 小時前
【漂白水／清潔劑／中毒／家居清潔】使用清潔用品時要小心！馬來西亞一名男子為求加快清潔速度，將漂白水和地板清潔劑混用清潔廁所後，突然感到呼吸困難和咳嗽等不適症狀，需緊急到診所求醫。專家指出，若兩種清潔劑混合使用，嚴重時甚至會喪命。
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據外媒報導，男子Smith Ryder在社交媒體上分享了他的經歷。他提到，幾天前在清潔家中廁所時，將漂白劑和地板清潔劑混合後使用，以此想加快清潔速度，卻不知這兩種化學品的結合會釋放出強烈的刺鼻氣味，導致他呼吸困難。
儘管如此，我還是堅持把廁所清理乾淨。
他表示，在清潔過程中不斷出現咳嗽、打噴嚏和流鼻水等不適症狀，清理結束後便急忙地衝去診所。
當我告訴醫護人員自己吸入了化學氣體時，他們立刻將我送入急診室進行檢查。
他感到慶幸的是，自己只是處於化學氣體中毒初期，而醫生也提醒他若感到呼吸困難，應立即就醫。
我以為混合這兩種清潔劑可以更快速地清潔廁所，但明顯這樣會使我更快離開人世。
清潔陷阱︱正確使用漂白水5大要點
台灣毒物專家譚敦慈曾引用外國研究指出，使用清潔劑大掃除「就像吸了20枝煙」，強調使用漂白水時，絕對不可與鹽酸類清潔用品混合使用，有可能會出現「氯中毒」情況，或會誘發眼睛刺痛、呼吸道灼熱、呼吸困難，嚴重時甚至會喪命。
譚敦慈建議大家使用漂白水清潔時，應要遵循5大正確要點：
清潔陷阱︱漂白水3大處理要點
譚敦慈強調指，清潔後用過的漂白水，亦應注意3大處理要點：
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