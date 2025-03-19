港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位

▲ 港鐵大媽為給成年兒子佔座，硬坐小朋友腿上迫其讓位。

竟有人在港鐵同小朋友爭位？近日，有人在小紅書上傳影片，指有大媽乘搭港鐵時，為給約30歲的成人兒子佔座，直接坐在小朋友腿上迫其讓位，期間還出言指責；此時引來不少網民指摘，而小朋友反應被讚有教養。

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港鐵大媽｜硬坐小朋友腿上迫其讓位

樓主以「大媽為了擠港鐵，直接坐到小朋友腿上」為題發帖，她寫道：「真是無語啊，東鐵線上，大媽為了搶占一個座位給自己30歲的兒子坐，竟然直接坐在小朋友腿上，關鍵座位是小朋友先佔的，年輕人站一下一下怎麼了，還跟小朋友搶地鐵座位。」

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據影片可見，大媽硬座在小朋友腿上，與旁邊兒子講話，絲毫未在意身下小童，他被擠到影片中只能看見一半的身體，不過他沒有因此而讓出座位；一旁的兒子可能感到座位太過擁擠，不久便起身，而大媽順勢坐到兒子空出的座位，還叫兒子將手袋給她代拿。

大媽從小童腿上移開後，他坐到位置才稍微寬鬆；小童全程未露出不悅表情或放聲大哭，而是笑容滿面；樓主補充道：「小朋友全程一直在笑，旁邊的大媽座位佔不成，還很兇的對小朋友說：『笑什麼笑』。」，又指該對母子僅乘搭一站港鐵便落車。

▲ 網民批大媽行為：「離晒譜」，又讚許小朋友有教養。（資料圖片）

港鐵大媽｜網民：離晒譜

網民看過影片後大多憤怒大媽的做法，「丟臉丟到家了」、「我想打人」、「如果我遇到就是一腳的事情」、「如果MTR我遇到這種人，一定開罵」、「之前試過有大媽坐我腿上，喎直接反應很大推開加大罵」、「被我就即可X佢」、「離晒譜」、「幾十歲媽寶哇，真係，唔知夜晚係咪吖吖嘛抱住訓」、「真係失禮」。

亦有不少網民讃小朋友善良，「小朋友好可愛啊」、「小朋友情緒好穩定！不過佢應該扮下喊，等全車人X個大媽」、「小朋友好善良，一直笑咪咪」、「小朋友笑得很可愛」。

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