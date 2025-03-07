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廚具開倉丨美亞廚具盤點清貨開倉　廚具優惠低至2折$12有交易

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 43 分鐘前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

美亞廚具盤點清貨開倉再度來襲，即日起至3月底，多款鍋具、廚房用具，不論觀塘旗艦店或網店均大減價，優惠低至2折起。(Facebook：Meyer HK 美亞廚具)

【靚媽精明眼/美亞廚具/開倉】美亞廚具盤點清貨開倉再度來襲，即日起至3月底，多款鍋具、廚房用具，不論觀塘旗艦店或網店均大減價，優惠低至2折起。而消費滿指定額度，更可以優惠價加購奇有蓋玻璃食物盒一個。無論想升級鍋具，或添置新餐具，不妨趁機逛逛，打造理想廚房！

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美亞廚具即日起至3月31日，線上線下廚具大減價，當中人氣鍋具套裝大減逾50%，包括不黏鍋具4件裝899元減至439元；煎鍋及萬用鍋方面，不黏煎蛋鍋18CM大減73%至僅49元，不黏萬用鍋減近7成至109元；大用量炒鍋方面，有蓋不黏中式鑊35CM減67%至229元，有蓋不黏炒鍋28CM減近7成至99元；單柄鍋及湯鍋方面，有蓋不銹鋼單柄鍋18CM/2.8L減近8成至79元，適合一人前煮麵。

同場廚房用具也都大減價，矽膠食物鉗30CM大減79%至29元，黑色廚剪20CM、主廚刀20CM、鋸齒萬用刀12.5CM、廚房刀具7件裝減逾7成，分別為12元、29元、22元及79元。觀塘旗艦店場內仲有很多高質又抵用的廚具及配件，部分更是觀塘旗艦店限定。

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若不想出門，亦可選擇到網店下單，就可以足不出戶購買心水廚具，而買滿500元即可免費送貨。

另外，只要購物買滿250元，即可加購29元換購原價349元米奇有蓋玻璃食物盒1050ML一個。優惠商品數量有限，手快有手慢無。

美亞廚具盤點清貨開倉減價

日期：2月28日至2025年3月31日

美亞旗艦店︰美亞廚具體驗店 (九龍觀塘道382號地下)

網店：Potsandpans.hk

營業時間︰星期一至日(上午10時至下午8時)

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