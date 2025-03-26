改名建議｜10個成功人士最常用英文名揭盎　最多管理層叫「XXXX」　僅1個女性名入十大

▲ 有外國求職網站對美國企業高級管理層的個人履歷進行分析，發現了有些英文名在高管中「老是常出現」。

【BB改名/小朋友改名/改英文名/成功人士名字】去求職面試一份工作時，第一印象非常重要，而這亦可能包括你的「名字」。Mommy近日見到一個十分有趣的研究，有外國求職網站對美國企業高級管理層（下稱高管）的個人履歷進行分析，發現了有些英文名在高管中「老是常出現」，令人忍不住問「改一個好名，是否能令你的職涯中更上一層樓？」立即睇睇你的英文名有沒有在常見的頭十位吧！

▲ 有外國求職網站對美國企業高級管理層（下稱高管）的個人履歷進行分析，發現了有些英文名在高管中「老是常出現」。（《新聞女王》劇照）

成功人士英文名｜高管英文名大多簡單易記

求職網站《resume.io》在專業人士社群網站「LinkedIn」中，收集了來自美國3,046的個人資料，特別針對高管的個人履歷進行研究及分析，高管的職位包括執行長（CEO）、營運長（COO）、技術長（CTO）、財務長（CFO）、總裁（President）、副總裁（Vice President）、總監（Director）和經理（Managers），發現了以下十名英文名是最常見的。

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排名 英文名 高管的使用人數 1 John 63 2 Michael 56 3 David 45 4 Robert 38 5 Mark 32 6 Jennifer 28 7 Brian 27 8 Steve 26 9 Joseph 26 10 Scott 25

從以上數據可見，「John」這個名字有63名高管使用，堪稱是「商界最成功的名字」，佔了當中的17%；第二及第三名的「Michael」及「David」的使用率也甚高，分別是56位及45位名高管使用。

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成功人士英文名｜女性名只有「Jennifer」躋身十大

此外，研究中亦對男性及女性的高管比率進行對比及分析，發現男性佔了64%，而女性只佔了36%，而在頭十名最常見的英文名中，只有一個女性英文名，便是排在第六位的「Jennifer」，這個現象亦突顯了在美國的高管職位中，男、女性受重用的情況亦存在著嚴重的不平衡。

成功人士英文名｜頭十名女性高管常用的名字

研究中指出，希望社會漸漸能打破以上的情況、有更多的女士在企業領導層中能得到更多的平等對待。為此，他們亦重點列出在女士高管中最高使用率的英文名，希望女士們在領導職位上能得到更多的機會。

排名 英文名 高管使用人數 1 Jennifer 28 2 Lisa 14 3 Mary 14 4 Karen 14 5 Julie 11 6 Michelle 10 7 Kimberly 10 8 Emily 10 9 Kelly 9 10 Diana 9

新手爸媽為BB改名是一大難題，有人隨喜好貪好聽，有人會夾時辰八字。近年相信大家都會認識幾位「嘉欣家俊」，這些名字確實一度高踞香港熱門中文名字排行榜，但2024年「嘉欣家俊」已不再如往年受歡迎，究竟邊個名字最當紅？

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