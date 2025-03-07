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東張西望丨天逸邨2男1女「活春宮」年僅16至18歲　警檢獲太空油被爆染毒2年：晚晚都食

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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【天逸邨/活春宮/太空油】早前網上流傳多段2男1女於天水圍天逸邨停車場平台疑進行不雅行為，片段流出後令全城嘩然。警方隨即於周三（5日）將片中年齡介乎16至18歲的三人以涉嫌「作出有違公德的行為」拘捕，期間更在有關人士住所搜出多粒懷疑太空油煙彈，並在其中一人寓所內發現兩支伸縮警棍。而昨晚（6日）TVB節目《東張西望》則找到疑是涉案人士的友人受訪，並透露有關人士更多吸毒前科。

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天逸邨朋友爆料涉毒男女2年前起已染毒

一名自稱認識片中女事主及其中一名男事主的爆料者Peter（化名）向《東張西望》主持梁敏巧透露:

淨係認識中間嗰位女事主，同埋喺後面男事主。佢哋係會每日都吸食，但通常都係夜晚，就會機不離手咁食。

Peter更透露片中男女大概一兩年前左右染上毒癮，雖然曾試過為毒品爭執，甚至大打出手，但像這次的「活春宮」情況，過往就未發生過，而他們吸毒的時間及地點過去則主要在「晚上」及「公園或後樓梯」。

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警方回覆查詢時表示，於3月5日以涉嫌「作出有違公德的行為」拘捕一名18歲本地男子、一名16歲本地男童及一名16歲本地女童。人員在該名18歲男子及16歲男童住所分別搜獲兩粒及七粒懷疑含有依托咪酯（太空油毒品）的電子煙彈，他們涉嫌「管有危險藥物」罪名；而在該名十六歲男童住所亦搜獲兩支伸縮警棍，他涉嫌「管有違禁武器」罪名。

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「太空油」為非法毒品 

根據政府資料，「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，一般透過電子煙產品吸食。「太空油」沒有標準成分，但主要成分通常為一種名叫依托咪酯，按法例須醫生處方的麻醉劑。依托咪酯屬《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）管制下的第1部毒藥，非法供應或使用依托咪酯，一經定罪，可判監禁。濫用「太空油」會損害健康及導致成癮，亦會吸引濫用者嘗試使用其他毒品。因此，吸食「太空油」如同吸毒。

在《危險藥物條例》的嚴格管制下，販運及非法製造有關毒品，最高可被判終身監禁及罰款500萬元。在違反《危險藥物條例》的情況下管有和服用這些毒品，則最高可被判監禁七年及罰款100萬元。

政府亦於2025年2月14日已將「太空油」重新命名為「太空油毒品」，以明確告知公眾其作為毒品的毒性和禍害，又提醒大眾「太空油毒品」會嚴重損害身心健康，包括令人上癮、失憶、抽搐、昏迷，甚至死亡。

「太空油」危險性

根據青年協會禁毒資料，可見「太空油」對身體有極大危險性，包括:

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  • 無法控制肌肉，手腳像「殭屍」般渾身顫抖/僵硬、流口水、無法說話
  • 「斷片」:短暫失去記憶及知覺
  • 呼吸衰竭、支氣管痙攣、昏迷甚至死亡
  • 損害大腦學習和記憶能力
  • 如混合其他毒品，對身體的影響更嚴重
  • 精神恍惚、神志不清、失去防範意識、 出現幻覺
  • 成癮性極高，為追求快感而連續吸食
  • 失去自主意識、暈眩、行為紊亂
  • 做出危險行為，如在馬路或天台危坐
  • 於意識模糊時遭受盜竊或性侵
  • 失足跌倒、墮樓
     

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