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明星教書｜吳彥祖進軍荷里活電影票房仆直 轉行教英文課程低至$4.7一節

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 42 分鐘前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

吳彥祖進運荷里活電影票房仆直，欵轉行教英文課程只需$XXX。

【吳彥祖/英文網課】50歲香港男神吳彥祖，近年除了將事業轉移荷里活，更積極拓展事業版圖，進軍社交媒體平台如小紅書和抖音。出生於美國的他，憑藉流利英文，轉行跨界開設網路課程親自教英文，讓粉絲爭相報名，有網民更直呼︰我驚我Focus唔到！

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吳彥祖教英文｜型男學霸教英文

吳彥祖近年來將事業轉移至荷里活，並與奧斯卡最佳男配角關繼威合演動作電影《Love Hurts》，可惜票房未如理想。他在去年5月加入抖音，常在平台分享生活趣事，近來卻被網友發現他在抖音上教起英文，引發網友熱議！

網民在社交平台發現一個賬號「阿祖帶你學口語」，該帳號發布多則短影片，內容竟然是男星吳彥祖教英文，影片主題很多元，教學生在不同場合會用到的日常用語，像是點餐、旅遊時的基本溝通，還強調有「互動環節」，而且影片文字介紹更寫著「吳彥祖親自授課」。

吳彥祖教英文｜網民︰耳朵懷孕了

消息一出，大批網友紛紛留言表示想報名，「跟這個老師學英語，一天可以學8小時」、「吳彥祖教英文我驚我Focus唔到學英文」、「耳朵懷孕了」、「想要現場教學」、「這樣上課無法專心啊」、「母語口音，太好聽了」，甚至還有網友懷疑這是AI產生的影像。

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吳彥祖教英文｜平均約$5一節？

據內媒報道，這是吳彥祖與中國大陸某教育品牌合作，內容共有84節話題場景課、上千句道地實用，課程中還強調是「吳彥祖親自授課」、「30天輕鬆學懂基礎英文」，在高途APP上首發價為398元人民幣（約$427港元），共包含84節課，每節課時長約8至10分鐘。課程聲稱適合各年齡段的人群，並會教授超過1000句實用生活英語句子。

課程內容主要由吳彥祖本人錄製的影片，有體驗過該課程的學員介紹，可以透過這些影片與他進行口語對話練習，並穿插名師講解知識。此外，課程還設有AI陪練環節，雖然AI的聲音與吳彥祖本人有些許差異，但整體互動感強，學員表示這種新奇學習方式，讓他們更容易堅持學完。

除了課程外，吳彥祖還結合熱門話題錄製影片，他結合近期大熱的國產電影《哪吒2》，教大家當中經典台詞「急急如律令」、「我命由我不由天」，用英語怎樣說。

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吳彥祖教英文｜高學歷藝人

吳彥祖於美國加州柏克萊出生，1997年於美國奧勒岡大學（University of Oregon）建築學系學士畢業，但他沒有當上建築師，而是來港當模特兒，其後拍電影做演員。2010年，吳彥祖與戀愛8年的女友Lisa S.於南非結婚。2013年，兩人的女兒出世後，他淡出影圈專心照顧家庭。

2018年，他參演內地真人騷《漂亮的房子》，為農村舊屋翻新改建，其帶領的團隊所設計的草原星空圖書館「木蘭坊」，不但成功入圍被稱為「建築界奧斯卡」的英國皇家建築師學會獎（RIBA International Prize 2018），更榮獲「紅點最佳設計獎」！
 

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