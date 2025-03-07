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名校媽媽｜車婉婉7歲兒子讀傳統名英小　廿四孝媽咪陪溫習考試：究竟幾時先開竅

育兒資訊

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

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車婉婉兒子BBQ要應付中期試，婉婉督促兒子溫習。

【車婉婉/英小/聖若瑟小學/星二代】星級媽咪車婉婉育有7歲兒子車浚義（BBQ），BBQ正於傳統名校聖若瑟小學就讀小學二年級。近日，BBQ正應付學校中期試，車婉婉要陪兒子溫習。

車婉婉兒子｜廿四孝媽做伴讀奴婢

昨日，車婉婉於社交網貼出兒子BBQ做練習的照片，這位暖媽幫兒子做筆記，她寫道：

中期試來了，又係‘陪太子’時間…我都好耐冇做咁多筆記啦……正！加油呀BBQ，加油呀各位小朋友，加油呀各位MaMa。#A2來了 #陪太子讀書 #Qmama係伴讀奴婢 #未開竅 #究竟幾時先開竅 #做筆記 #好努力 #為bbq服務 #為bbq打氣 #中期試加油 #各位goodluck

從照片所見，書桌上放了一本英文故事書《Nate the Great and the Tardy Tortoise》。這一系列的偵探故事頗為著名，似乎車婉婉除了督促兒子溫習外，也讓他看故事書來減壓。

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車婉婉兒子｜車婉婉Band1名校出身

另外，車婉婉也是名校出身，她中學時代就讀Band 1的聖保祿學校。數日前，她帶同兒子返母校參加「SPCS Family Fun Day」，當中她寫道：「等佢知道MaMa以前係响邊度返學同埋成長嘅，尤其掛住Chapel，以前仲會成日去Chapel唱Choir……滿載著溫暖的回憶。」

早年，車婉婉為讓兒子考入心儀小學「食全餐」，由報考直資小學、派位再到叩門，全部一一經歷過，連兒子的情緒也曾受困擾。

對於堅持入讀傳統名校，車婉婉不怕被人標籤為「虎媽」，若「虎媽」的定義是對小朋友有要求，包括要求自律、有禮貌及守規矩，她承認是「虎媽」。但若果明知子女沒有這個能力，依然強行催谷，車婉婉強調不會這樣做，否則一早為兒子報讀一大堆面試班。

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聖若瑟小學｜直屬狀元學校聖若瑟書院

車婉婉愛兒BBQ所就讀的小學是港島傳統名牌男校聖若瑟小學（St. Joseph's Primary School）。此校為採用英語教學的津貼小學，所以要按照政府的「小一入學統籌辦法」收生。而在升中派位方面，學校有直屬中學聖若瑟書院，是港島著名男校，去年曾出產超級狀元廖俊翔，教學質素有保證。

該校更是名人輩出，如諾貝爾物理學獎得主高錕、東亞銀行主席李國寶、前大律師公會主席石永泰，演藝界除了林海峰，「歌王」陳奕迅、方力申及林家謙也是出身。 

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