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全國兩會｜消息：丁薛祥表明會加大力度支持香港金融　可研分享內地數據

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 50 分鐘前

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消息：丁薛祥表明會加大力度支持香港金融，研內地數據過河支援。（林曉君攝）

【丁薛祥 / 兩會 / 金融 / 科創】主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥今日（7日）出席港區人大代表團全體會議，據悉丁發表逾30分鐘講話。

據知，丁發表講話前，數位代表分別就金融、人工智能、數碼轉型等議題表達意見及建議。丁薛祥均有做回應。

金融方面，消息指，丁認為香港金融方面發展向好，稱中央一直有支持、關注，亦會加大力度支持，著善用「一國兩制」優勢。

創科方面，消息指，丁形容香港很特別，得天獨厚，點名讚數碼港，關心香港超算中心算力夠不夠用，直言可研究將內地數據分享給香港。

和昨日見政協委員時一樣，丁亦有分享國內經濟、國際形勢等。形容中國經濟韌力、前景好、市場大且穩定。有創意、有人才。

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