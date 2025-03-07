全國兩會｜消息：丁薛祥表明會加大力度支持香港金融　可研分享內地數據

▲ 消息：丁薛祥表明會加大力度支持香港金融，研內地數據過河支援。（林曉君攝）

【丁薛祥 / 兩會 / 金融 / 科創】主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥今日（7日）出席港區人大代表團全體會議，據悉丁發表逾30分鐘講話。

據知，丁發表講話前，數位代表分別就金融、人工智能、數碼轉型等議題表達意見及建議。丁薛祥均有做回應。

金融方面，消息指，丁認為香港金融方面發展向好，稱中央一直有支持、關注，亦會加大力度支持，著善用「一國兩制」優勢。

創科方面，消息指，丁形容香港很特別，得天獨厚，點名讚數碼港，關心香港超算中心算力夠不夠用，直言可研究將內地數據分享給香港。

和昨日見政協委員時一樣，丁亦有分享國內經濟、國際形勢等。形容中國經濟韌力、前景好、市場大且穩定。有創意、有人才。

全國兩會｜外交部副部長出席港區人大分團會 李慧琼提「資金通」供兩地人才購房建議

全國兩會｜消息：丁薛祥冀香港金融「走出去」 鼓勵工商界投資創科

全國兩會｜丁薛祥晤港區人大代表 消息：提醒勿幻想美國對港打壓會突然停止

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】